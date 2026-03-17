Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Sporting - Bodo/Glimt: "Tí hon" sẵn sàng đón kỳ tích (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26

(0h45, 18/3, lượt về vòng 1/8) Tấm vé vào tứ kết Champions League đầu tiên trong lịch sử chỉ cách Bodo/Glimt 1 trận đấu nữa.

  

C1 - Champions League | 0h45, 18/3 | SVĐ José Alvalade

Sporting Lisbon
0 - 0
Bodo/Glimt
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Silva, Fresneda, Diomande, Inacio, Vagiannidis, Hjulmand, Morita, Catamo, Trincao, Guilherme, Suarez
Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Hauge

Cơ hội nào cho "ông lớn" Bồ Đào Nha?

Sporting Lisbon bước vào trận đấu này với quyết tâm phục thù sau thất bại đáng thất vọng 0-3 trên đất Na Uy,. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rui Borges, "Những chú sư tử" đã thể hiện sự ổn định đáng kể trên sân nhà ở các trận đấu tại sân chơi châu lục, thiết lập một thành tích hoàn hảo làm nền tảng cho chiến dịch Champions League của họ với 16 điểm sau 8 trận vòng phân hạng.

Phong độ của Sporting Lisbon trên mọi đấu trường cho thấy 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Với thành tích bất bại 18 trận sân nhà gần đây (16 thắng, 2 hòa), Sporting Lisbon chắc chắn rất muốn duy trì đà hưng phấn này để hy vọng tạo nên màn ngược dòng lịch sử.

Kỳ tích chờ Bodo/Glimt

Trong khi đó, Bodo Glimt hành quân đến Lisbon với tinh thần tự tin cao độ sau chiến thắng thuyết phục ở lượt đi. Nhà vô địch Na Uy đã thể hiện sự kiên cường đáng nể trong suốt chiến dịch châu Âu của họ. Ngoài chiến thắng ở lượt đi, đoàn quân HLV Kjetil Knutsen đã vượt qua những ông lớn như Inter Milan (2 trận), Atletico Madrid, Man City.

Bodo Glimt bước vào trận đấu này với mạch 10 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 9 chiến thắng và 1 trận hòa. Rõ ràng, cơ hội để đội bóng Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào tứ kết Champions League rất sáng.

Tỷ lệ Liverpool sa thải Slot tăng đột biến, bổ nhiệm Gerrard làm tạm quyền?

Sau trận hòa thất vọng trước Tottenham, chiếc ghế của HLV Arne Slot tại Liverpool lung lay dữ dội. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, huyền thoại...

