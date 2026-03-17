Trực tiếp bóng đá Sporting - Bodo/Glimt: "Tí hon" sẵn sàng đón kỳ tích (Cúp C1)
(0h45, 18/3, lượt về vòng 1/8) Tấm vé vào tứ kết Champions League đầu tiên trong lịch sử chỉ cách Bodo/Glimt 1 trận đấu nữa.
C1 - Champions League | 0h45, 18/3 | SVĐ José Alvalade
Điểm
Silva
Fresneda
Diomande
Inacio
Vagiannidis
Hjulmand
Morita
Catamo
Trincao
Guilherme
Suarez
Điểm
Haikin
Sjovold
Bjortuft
Gundersen
Bjorkan
Evjen
Berg
Fet
Blomberg
Hogh
Hauge
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội nào cho "ông lớn" Bồ Đào Nha?
Sporting Lisbon bước vào trận đấu này với quyết tâm phục thù sau thất bại đáng thất vọng 0-3 trên đất Na Uy,. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rui Borges, "Những chú sư tử" đã thể hiện sự ổn định đáng kể trên sân nhà ở các trận đấu tại sân chơi châu lục, thiết lập một thành tích hoàn hảo làm nền tảng cho chiến dịch Champions League của họ với 16 điểm sau 8 trận vòng phân hạng.
Phong độ của Sporting Lisbon trên mọi đấu trường cho thấy 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Với thành tích bất bại 18 trận sân nhà gần đây (16 thắng, 2 hòa), Sporting Lisbon chắc chắn rất muốn duy trì đà hưng phấn này để hy vọng tạo nên màn ngược dòng lịch sử.
Kỳ tích chờ Bodo/Glimt
Trong khi đó, Bodo Glimt hành quân đến Lisbon với tinh thần tự tin cao độ sau chiến thắng thuyết phục ở lượt đi. Nhà vô địch Na Uy đã thể hiện sự kiên cường đáng nể trong suốt chiến dịch châu Âu của họ. Ngoài chiến thắng ở lượt đi, đoàn quân HLV Kjetil Knutsen đã vượt qua những ông lớn như Inter Milan (2 trận), Atletico Madrid, Man City.
Bodo Glimt bước vào trận đấu này với mạch 10 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 9 chiến thắng và 1 trận hòa. Rõ ràng, cơ hội để đội bóng Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào tứ kết Champions League rất sáng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/03/2026 17:56 PM (GMT+7)