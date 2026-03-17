Trực tiếp bóng đá Sporting - Bodo/Glimt: "Tí hon" sẵn sàng đón kỳ tích (Cúp C1)

C1 - Champions League | 0h45, 18/3 | SVĐ José Alvalade Sporting Lisbon 0 - 0 Bodo/Glimt (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sporting Lisbon vs Bodo/Glimt Bodo/Glimt Điểm Silva Fresneda Diomande Inacio Vagiannidis Hjulmand Morita Catamo Trincao Guilherme Suarez Điểm Haikin Sjovold Bjortuft Gundersen Bjorkan Evjen Berg Fet Blomberg Hogh Hauge Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sporting Lisbon Sporting Lisbon Bodo/Glimt Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Cơ hội nào cho "ông lớn" Bồ Đào Nha?

Sporting Lisbon bước vào trận đấu này với quyết tâm phục thù sau thất bại đáng thất vọng 0-3 trên đất Na Uy,. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rui Borges, "Những chú sư tử" đã thể hiện sự ổn định đáng kể trên sân nhà ở các trận đấu tại sân chơi châu lục, thiết lập một thành tích hoàn hảo làm nền tảng cho chiến dịch Champions League của họ với 16 điểm sau 8 trận vòng phân hạng.

Phong độ của Sporting Lisbon trên mọi đấu trường cho thấy 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Với thành tích bất bại 18 trận sân nhà gần đây (16 thắng, 2 hòa), Sporting Lisbon chắc chắn rất muốn duy trì đà hưng phấn này để hy vọng tạo nên màn ngược dòng lịch sử.

Kỳ tích chờ Bodo/Glimt

Trong khi đó, Bodo Glimt hành quân đến Lisbon với tinh thần tự tin cao độ sau chiến thắng thuyết phục ở lượt đi. Nhà vô địch Na Uy đã thể hiện sự kiên cường đáng nể trong suốt chiến dịch châu Âu của họ. Ngoài chiến thắng ở lượt đi, đoàn quân HLV Kjetil Knutsen đã vượt qua những ông lớn như Inter Milan (2 trận), Atletico Madrid, Man City.

Bodo Glimt bước vào trận đấu này với mạch 10 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 9 chiến thắng và 1 trận hòa. Rõ ràng, cơ hội để đội bóng Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào tứ kết Champions League rất sáng.