PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Liverpool đấu MU: Kịch bản "Lữ đoàn đỏ" đoạt vé dự Cúp C1 ngay tại Old Trafford

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Liverpool Manchester United

Liverpool hành quân tới Old Trafford của MU trong bối cảnh áp lực cực lớn, khi cuộc đua giành vé dự Champions League đang bước vào giai đoạn quyết định.

   

Liverpool trước ngưỡng cửa Champions League

Sau một mùa giải đáng thất vọng, Liverpool ít nhất vẫn có thể hướng tới “cái kết dễ chịu” là tấm vé dự Champions League.

Có thời điểm trong mùa giải, suất dự Cúp C1 của Liverpool bị đặt dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, phong độ khởi sắc gần đây, cùng việc vị trí thứ 5 tại Ngoại hạng Anh nhiều khả năng cũng đủ điều kiện tham dự Champions League, đã giúp họ tiến rất gần mục tiêu.

Liverpool đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League

Dù vậy, lịch thi đấu khó khăn ở giai đoạn cuối mùa khiến “Lữ đoàn đỏ” không được phép sảy chân. Chuỗi trận then chốt bắt đầu bằng chuyến làm khách đầy thử thách tới sân của đại kình địch MU vào 21h30 ngày 3/5 (giờ Việt Nam), một trong ba đội đang đứng trên họ trên bảng xếp hạng.

Về lý thuyết, Liverpool hoàn toàn có thể chính thức giành vé dự Champions League ngay tại Old Trafford. Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, họ cũng cần những kết quả thuận lợi từ các trận đấu khác.

Kịch bản để Liverpool sớm giành vé Champions League

Liverpool bước vào vòng đấu với lợi thế lớn trong cuộc đua top 5 Premier League. Hiện đang xếp thứ tư và hơn đội đứng thứ sáu là Brighton tới 8 điểm, ngay cả thất bại trước MU cũng chưa phải “thảm họa” với mục tiêu dự Champions League.

Cục diện top 5 Ngoại hạng Anh

Tuy nhiên, để chính thức giành vé ngay trong cuối tuần, Liverpool hiểu rằng điều kiện tiên quyết là phải thắng tại Old Trafford. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Arne Slot còn cần Brighton không thắng trong chuyến làm khách trước Newcastle và Bournemouth đánh rơi điểm trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Crystal Palace.

Tin tích cực là Liverpool sẽ biết trước kết quả hai trận đấu này trước giờ bóng lăn tại Old Trafford, qua đó nắm rõ liệu họ có thể chốt suất trong top 5 hay không.

Dẫu vậy, với tính chất căng thẳng của trận derby nước Anh, “Lữ đoàn đỏ” chắc chắn vẫn sẽ dốc toàn lực cho 3 điểm. Một chiến thắng không chỉ đảm bảo mục tiêu Champions League, mà còn giúp họ vượt qua chính MU để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Chớ để đêm dài lắm mộng

Nếu không thể giành chiến thắng trước MU cuối tuần này, Liverpool vẫn còn 3 cơ hội để hoàn tất mục tiêu giành vé dự Champions League. Theo cục diện hiện tại trước vòng 35, “Lữ đoàn đỏ” cần tối đa 5 điểm trong các trận còn lại để chắc chắn kết thúc trong top 5 Ngoại hạng Anh.

Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea sau&nbsp;chuyến làm khách tại Old Trafford

Tuy nhiên, hành trình phía trước Liverpool không hề dễ dàng. Sau chuyến làm khách tại Old Trafford, Liverpool sẽ trở về Anfield tiếp đón Chelsea (9/5). Dù “The Blues” đang thiếu HLV chính thức, họ vẫn sở hữu đội hình đủ sức gây khó khăn, điều đã được chứng minh ở 2 lần gặp nhau gần nhất khi Liverpool đều thua.

Tiếp đó là chuyến hành quân đầy thách thức tới sân của Aston Villa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho top 5. Liverpool đã không thắng trong 2 lần gần nhất làm khách tại Villa Park.

Ở vòng đấu cuối, thầy trò HLV Slot sẽ khép lại mùa giải bằng trận sân nhà gặp Brentford, đội bóng vẫn còn mục tiêu cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Với lịch thi đấu chặng nước rút đầy chông gai, Liverpool chắc chắn muốn sớm “kết liễu” cuộc đua càng nhanh càng tốt, thay vì để mọi thứ kéo dài đến những vòng cuối cùng.

Theo Sỹ Ánh

02/05/2026 11:52 AM (GMT+7)
