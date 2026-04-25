Video bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Bàn thắng gây tranh cãi, nghẹt thở 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh)

Crystal Palace đã thắng liên tiếp 3 trận gần nhất gặp Liverpool, và lần này họ vẫn đá với đội hình chính tại Anfield mặc dù đã gần như tập trung vào mặt trận Conference League. Hai đội nhập cuộc khá chủ động, Liverpool đe dọa đội khách bằng các pha bóng chết trong khi Palace đôi lần đánh biên khá nguy hiểm.

Liverpool dẫn 2-0 sau những áp lực liên tục đến ở nửa cuối hiệp 1

Liverpool đã hụt một quả penalty ở phút 23 sau khi tổ VAR can thiệp để minh oan cho Brennan Johnson với cú xoạc dành cho Salah. Dù vậy Liverpool bắt đầu áp đảo thế trận từ lúc này, phút 35 họ đã mở điểm sau khi một cú sút xa của Mac Allister vô tình thành đường chuyền cho Isak tung cú đá đập đất đánh bại Henderson.

Palace dâng lên và đáng lẽ họ đã phải ghi ít nhất 1 bàn do những thoáng mất tập trung của hàng thủ Liverpool. Một trong những cơ hội đó đến ở phút 40, nhưng sau khi Woodman xuất thần từ chối cú đánh đầu của Mateta, Liverpool lao lên phản công như vũ bão và Andy Robertson đã tận dụng đường kiến tạo của Jones với cú đá nâng tỷ số lên 2-0.

Woodman tiếp tục chơi xuất thần để cản cú đánh đầu của Lacroix cuối hiệp 1, và sang hiệp 2 Liverpool giữ thế trận tốt. Nhưng sau đó những điều không may ập xuống: Sau khi Salah bị đau dây chằng phải rời sân, phút 71 Woodman đã anh dũng lao ra cản phá pha đối mặt Ismaila Sarr, nhưng anh bị chấn thương và Munoz đã tận dụng khung thành trống để sút vào, rút ngắn 1-2 cho Palace.

Wirtz bắt vô-lê phút 90+6 để bảo đảm chiến thắng cho Liverpool

Thời gian còn lại chủ nhà đá trong sự hồi hộp, phút 84 Strand Larsen đã sút chạm cột và bóng lăn trên vạch vôi cầu môn Liverpool nhưng không đi vào. Hiệp 2 có 7 phút bù giờ và có thêm không ít pha bóng gây lo lắng cho fan chủ nhà, nhưng ở phút 90+6 nỗi lo chấm dứt: Mac Allister trong vòng cấm Palace đã làm tường quả ném biên của Joe Gomez, và Wirtz băng tới tung cú vô-lê búa bổ vào góc xa ấn định 3-1 cho Liverpool.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 3-1 Crystal Palace (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Liverpool: Isak 35' (Mac Allister), Robertson 40' (Jones), Wirtz 90'+6 (Mac Allister)

- Crystal Palace: Munoz 71'

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Woodman; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Johnson, Mateta, Sarr.

Liverpool Crystal Palace Sút khung thành 9(3) 14(7) Thời gian kiểm soát bóng 53% 47% Phạm lỗi 10 10 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 4 Phạt góc 5 8 Cứu thua 5 0

Liverpool vs Crystal Palace Điểm Woodman 8.1 Van Dijk 6.8 Konate 7.8 Szoboszlai 6.9 Robertson 8.3 Mac Allister 7.2 Jones 6.9 Wirtz 7.5 Salah 6.2 Isak 7.1 Gakpo 6.8 Điểm 6.1Henderson 6.6Canvot 6.5Lacroix 5.6Richards 6.2Mitchell 6.9Munoz 7.2Kamada 6.9Wharton 7.2Johnson 6.8Sarr 6.3Mateta Thay người Frimpong 6.6 Kerkez 6.9 Gravenberch 6.4 Gomez 6.8 Thay người 6.3Sosa 6.3Pino 6.4Strand Larsen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV