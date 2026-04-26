Video bóng đá Wolverhampton - Tottenham: Vỡ òa phút 82, đua trụ hạng cực nóng (Ngoại hạng Anh)

Bước vào cuộc chạm trán Wolves - đội bóng đã hết mục tiêu do chắc chắn xuống hạng, Tottenham buộc phải thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn.

Palhinha ghi bàn thắng quý như vàng mang về 3 điểm cho Tottenham

Dù vậy xuyên suốt hiệp 1, đôi chân của dàn sao "Gà trống" nặng như đeo chì, khiến mọi đợt tấn công đều thiếu đi tốc độ, sự sắc bén để xuyên phá khung thành đội chủ nhà. Mọi chuyện càng khó khăn hơn với Tottenham khi Solanke phải rời sân ở phút 41 vì chấn thương.

Bước sang hiệp 2, thế trận của Tottenham chẳng mấy khả quan, buộc HLV De Zerbi tung Palhinha, Bergvall, Mathys tel vào sân để cải thiện tình hình. Rốt cục, sự điều chỉnh này mang đến hiệu quả bất ngờ.

Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Wolves ở phút 82, Richarlison khiến để Palhinha dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc cho Tottenham. Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đội bóng thành London có 34 điểm/34 trận, vẫn xếp thứ 18 do đội hạng 17 West Ham (36 điểm) cũng đánh bại Everton 2-1 ở trận đấu cùng giờ.

Chung cuộc: Wolverhampton 0-1 Tottenham

Ghi bàn (Kiến tạo):

Palhinha 82' (Richarlison)