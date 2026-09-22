Vì sao thủ môn đắt giá nhất Việt Nam Nguyễn Filip vắng mặt ở FIFA ASEAN Cup?

Nguyễn Filip hiện là thủ môn Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất theo Transfermarkt, ở mức 350.000 Euro (khoảng 10,5 tỷ đồng). Anh cũng thường xuyên bắt chính và có phong độ tốt trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Thế nhưng Nguyễn Filip lại không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Filip vẫn có phong độ tốt ở CLB

Sự vắng mặt của Nguyễn Filip gây chú ý bởi anh không gặp vấn đề rõ ràng về cơ hội thi đấu hay phong độ ở CLB.

Trước trận gặp Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite hôm 15/9, Filip cùng CAHN đã giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp, theo Dân Việt. Filip có phản xạ tốt, xử lý tình huống chuẩn mực, chơi chân cũng rất tốt với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90 - 95% trong các trận đầu mùa, theo Thanh Niên.

Nguyễn Filip đang có phong độ tốt ở CLB CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Ở ASEAN Cup 2026 vừa qua, Filip không góp mặt, nhưng khi đó nguyên nhân đã được xác định là do giải không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA, CAHN không có nghĩa vụ nhả quân và cần Filip chuẩn bị cho đấu trường châu Á. Bản thân Filip sau đó cũng xác nhận anh và CLB đã trao đổi với VFF về vấn đề này.

Còn giải FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA nhưng Filip vẫn không có tên trong danh sách 23 cầu thủ tham dự. Đến nay, HLV Kim Sang Sik và VFF chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến anh vắng mặt.

Thay đổi đáng chú ý ở vị trí thủ môn

Trong thời gian Filip vắng mặt tại ASEAN Cup 2026, Patrik Lê Giang đã thể hiện xuất sắc trong hành trình bảo vệ chức vô địch của ĐT Việt Nam. Patrik còn giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Patrik Lê Giang là chỗ dựa tin cậy của ĐT Việt Nam hiện tại. Ảnh: TPO.

Vì vậy, việc HLV Kim Sang Sik tiếp tục lựa chọn Patrik ở FIFA ASEAN Cup là dễ hiểu. 2 suất còn lại ở vị trí thủ môn thuộc về Nguyễn Văn Việt (sinh năm 2002) và Trần Trung Kiên (2003), trẻ hơn Filip khoảng một thập kỷ.

Có những thông tin suy đoán rằng HLV Kim Sang Sik muốn trẻ hóa đội hình, đồng thời cũng muốn để các thủ môn trẻ học hỏi. Đặc biệt, Trung Kiên còn được coi là một trong những thủ môn giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, những điều này đều không phải sự khẳng định chắc chắn.

Trung Kiên hiện cũng là một thủ môn nhiều tiềm năng. Ảnh: TPO.

Mức định giá 350.000 euro của Transfermarkt khiến trường hợp của Nguyễn Filip trở nên đáng chú ý hơn, nhưng giá trị chuyển nhượng vốn không phải tiêu chí quyết định việc triệu tập cầu thủ.

Ngoài ra, cũng chưa có thông tin là vấn đề chuyên môn nào liên quan đến việc Nguyễn Filip không dự FIFA ASEAN Cup.

Vì vậy, nguyên nhân Nguyễn Filip không có tên trong danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời chính thức. Những thông tin hiện tại chỉ mới là suy đoán của một số nhà phân tích và người hâm mộ, trong đó có nhiều người tiếc cho trường hợp của Filip mà thôi.