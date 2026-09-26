Tây Ban Nha sẵn sàng chinh phục Nations League với 8 nhà vô địch tuyệt đối

Bộ 8 huyền thoại và những mắt xích không thể thay thế

Kể từ khi HLV Luis de la Fuente lên nắm quyền từ tháng 3/2023, bóng đá Tây Ban Nha đã trải qua giai đoạn hoàng kim rực rỡ với các chức vô địch UEFA Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026.

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào hành trình mới với vị thế nhà vô địch thế giới.

Dù chiến lược gia này đã trao cơ hội cho 80 cầu thủ khác nhau, chỉ có đúng 8 cái tên hiện diện trong cả 3 chiến tích lịch sử nói trên. Danh sách này bao gồm hai thủ môn Unai Simón, David Raya cùng các tiền vệ Rodri, Martin Zubimendi, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Mikel Merino và trung vệ Aymeric Laporte.

Ở vị trí khung gỗ, Unai Simón tiếp tục khẳng định vị thế số một khi bắt chính tại các trận chung kết lớn, trong khi David Raya cùng Martin Zubimendi là hai cầu thủ duy nhất góp mặt trong toàn bộ 17 đợt tập trung dưới thời De la Fuente.

Tiền vệ Rodri là hạt nhân trong lối chơi kiểm soát bóng của HLV Luis de la Fuente.

Tại hàng phòng ngự, Laporte là thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế ở các trận cầu sinh tử. Trên hàng công và tuyến giữa, sự kết hợp giữa Quả bóng vàng Rodri cùng dàn tiền vệ Dani Olmo, Fabián Ruiz và Mikel Merino đã tạo nên sức mạnh kiểm soát tuyệt đối cho La Roja.

Những ngôi sao lỡ hẹn với bộ sưu tập danh hiệu hoàn hảo

Bên cạnh 8 gương mặt chiến thắng tất cả, tuyển Tây Ban Nha vẫn còn nhiều ngôi sao kiệt xuất nhưng lỡ hẹn với bộ sưu tập danh hiệu trọn vẹn do chấn thương hoặc lý do cá nhân.

Tiền đạo Nico Williams và Mikel Oyarzabal đều bỏ lỡ VCK UEFA Nations League 2023 do chấn thương. Trong khi đó, người hùng World Cup Ferran Torres cũng không thể góp mặt ở giải đấu năm 2023 và kỳ UEFA Nations League 2025 vì lý do sức khỏe.

Trường hợp của những tài năng trẻ như Lamine Yamal, Pedri hay Gavi cũng để lại nhiều tiếc nuối.

Pedri liên tục dính chấn thương ở giai đoạn 2021 đến 2023, còn Lamine Yamal mới chỉ bước ra ánh sáng tại Euro 2024. Tiền vệ Gavi cùng Yeremy Pino dù vô địch UEFA Nations League và World Cup nhưng lại phải bỏ lỡ Euro 2024 vì chấn thương dây chằng nghiêm trọng.

Dẫu vậy, với bộ khung vô cùng dày dặn và tài năng, Tây Ban Nha vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch UEFA Nations League sắp tới.