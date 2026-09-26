Truyền thông Philippines đánh giá cao Đình Bắc và Xuân Son

Trong bài viết mới nhất, tờ Spin nhấn mạnh: “Đội tuyển Philippines sẽ bắt đầu chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận đấu với Việt Nam tại Bandung, Indonesia. Philippines được thử thách ngay trận mở màn khi họ sẽ gặp Việt Nam, đội tuyển vừa giành chức vô địch giải đấu lâu đời khu vực Đông Nam Á - ASEAN Cup hồi tháng 8.

Thách thức dành cho chúng ta là Việt Nam vẫn sở hữu hàng loạt nhân tố chất lượng hàng đầu. Đó là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn và tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc. Đây là 2 cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại giải ASEAN Cup vừa qua. Lê Giang Patrik, thủ môn xuất sắc nhất của sự kiện, cũng có tên trong danh sách".

Nhưng Spin cũng lạc quan về lực lượng của đội nhà: "Không giống như ở giải đấu hồi tháng 8, nơi Philippines không lọt vào bán kết, lần này đội sẽ đón những cầu thủ tốt nhất, trong đó có tiền đạo hàng đầu Bjorn Kristensen. Cũng góp mặt là Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Zico Bailey và Kevin Mendoza….

Sandro Reyes, Scott Woods và Christian Rontini cũng sẽ gia nhập đội tuyển sau khi hoàn tất hành trình ở Asiad 20 cùng đội U23 (giải này U23 Philippines bị loại từ vòng bảng nên các cầu thủ trên có thời gian hội quân cùng đội tuyển quốc gia)”.

Lực lượng đội tuyển Philippines sẽ mạnh hơn đáng kể so với tại ASEAN Cup 2026

Tờ Spin cho rằng với hàng loạt sự bổ sung chất lượng đó, tuyển Philippines sẽ mạnh lên đáng kể để trở thành đối thủ xứng tầm với đội tuyển Việt Nam thay vì một tập thể rệu rã như ở ASEAN Cup vừa qua, thời điểm họ thua cả Myanmar (1-4) và bị loại từ vòng bảng.

Thông điệp trên được tái khẳng định bởi HLV trưởng đội tuyển Philippines, ông Carles Cuadrat. Nhà cầm quân này nhấn mạnh: “6 tháng sau trận đấu chính thức cuối cùng của chúng tôi trong dịp FIFA Days thì bây giờ chúng tôi mới có thể tập hợp lại những cầu thủ giỏi nhất của đội tuyển. Chúng tôi rất vui mừng chào đón Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Zico Bailey, Kevin Ray Mendoza và Martin Kristensen trở lại sau nửa năm vắng mặt”.

Sự tự tin của tuyển Philippines là có cơ sở. Họ nắm đội hình đa quốc gia với 19 cầu thủ có dòng máu nước ngoài trải dài khắp các châu lục. Đáng chú ý phải kể ra Paul Tabinas (hậu vệ đa năng của Dinamo Zagreb), Isaiah Alakiu (tài năng trẻ của Brighton), Randy Schneider (FC Andorra, Tây Ban Nha) hay Kristensen (KFUM Oslo, giải VĐQG Na Uy)…

Mất mát gần như duy nhất của Philippines có chăng chỉ là việc cựu tiền đạo Bundesliga, Gerrit Holtmann không thể lên tuyển do vừa mới đón con đầu lòng. Với đội hình giàu lựa chọn hơn ASEAN Cup 2026 rất nhiều, chắc chắn Philippines sẽ gây ra thách thức lớn hơn với Đình Bắc, Xuân Son hay Lê Giang... ít nhất là họ sẽ mạnh hơn hẳn trong các pha tranh chấp tay đôi vì phần lớn thành viên đội tuyển này đều mang tố chất của người châu Âu.