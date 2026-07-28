Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa, hướng tới mục tiêu giành vé vào tứ kết.
Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng E, F và G, thi đấu vòng tròn một lượt. Sáu đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh huy chương. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (TQ), hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng Tứ kết Nhì bảng E Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng F/G Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng E/F Nhì bảng G Bán kết Bán kết 1 Bán kết 2 Tranh HCĐ Tranh HCĐ Chung kết lượt về Chung kết * Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...
14/09
Nhật Bản
Thái Lan
E
14/09
Đài Loan (TQ)
Việt Nam
E
14/09
Hàn Quốc
Myanmar
F
14/09
Triều Tiên
Bangladesh
F
14/09
Trung Quốc
Hong Kong (TQ)
G
14/09
Philippines
Uzbekistan
G
17/09
Việt Nam
Nhật Bản
E
17/09
Thái Lan
Đài Loan (TQ)
E
17/09
Bangladesh
Hàn Quốc
F
17/09
Myanmar
Triều Tiên
F
17/09
Uzbekistan
Trung Quốc
G
17/09
Hong Kong (TQ)
Philippines
G
21/09
Việt Nam
Thái Lan
E
21/09
Nhật Bản
Đài Loan (TQ)
E
21/09
Hàn Quốc
Triều Tiên
F
21/09
Bangladesh
Myanmar
F
21/09
Trung Quốc
Philippines
G
21/09
Uzbekistan
Hong Kong (TQ)
G
25/09
Nhất bảng F
Tứ kết 1
25/09
Nhất bảng E
Tứ kết 2
25/09
Nhất bảng G
Tứ kết 3
25/09
Nhì bảng F
Tứ kết 4
29/09
Thắng Tứ kết 1
Thắng Tứ kết 2
29/09
Thắng Tứ kết 3
Thắng Tứ kết 4
02/10
Thua Bán kết 1
Thua Bán kết 2
02/10
Thắng Bán kết 1
Thắng Bán kết 2
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam
Thời gian
Cặp đấu
Bảng
Trực tiếp
Vòng bảng
Tứ kết
Nhì bảng E
Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng F/G
Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng E/F
Nhì bảng G
Bán kết
Bán kết 1
Bán kết 2
Tranh HCĐ
Tranh HCĐ
Chung kết lượt về
Chung kết
* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...
Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc được đánh giá là ứng viên tiềm năng thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/07/2026 15:26 PM (GMT+7)