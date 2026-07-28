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Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa, hướng tới mục tiêu giành vé vào tứ kết.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng E, F và G, thi đấu vòng tròn một lượt. Sáu đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tranh huy chương. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (TQ), hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

14/09 Nhật Bản Thái Lan E

14/09 Đài Loan (TQ) Việt Nam E

14/09 Hàn Quốc Myanmar F

14/09 Triều Tiên Bangladesh F

14/09 Trung Quốc Hong Kong (TQ) G

14/09 Philippines Uzbekistan G

17/09 Việt Nam Nhật Bản E

17/09 Thái Lan Đài Loan (TQ) E

17/09 Bangladesh Hàn Quốc F

17/09 Myanmar Triều Tiên F

17/09 Uzbekistan Trung Quốc G

17/09 Hong Kong (TQ) Philippines G

21/09 Việt Nam Thái Lan E

21/09 Nhật Bản Đài Loan (TQ) E

21/09 Hàn Quốc Triều Tiên F

21/09 Bangladesh Myanmar F

21/09 Trung Quốc Philippines G

21/09 Uzbekistan Hong Kong (TQ) G

Tứ kết
25/09 Nhất bảng F

Nhì bảng E

 Tứ kết 1

25/09 Nhất bảng E

Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng F/G

 Tứ kết 2

25/09 Nhất bảng G

Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng E/F

 Tứ kết 3

25/09 Nhì bảng F

Nhì bảng G

 Tứ kết 4

Bán kết
29/09 Thắng Tứ kết 1 Thắng Tứ kết 2

Bán kết 1

29/09 Thắng Tứ kết 3 Thắng Tứ kết 4

Bán kết 2

Tranh HCĐ
02/10 Thua Bán kết 1 Thua Bán kết 2

Tranh HCĐ

Chung kết lượt về

02/10 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2

Chung kết

* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 15:26 PM (GMT+7)
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