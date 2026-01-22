Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Carrick không bảo thủ, làm điều Amorim chưa từng thực hiện ở MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Michael Carrick đang để lại những dấu ấn vô cùng tích cực tại MU, khi không chỉ cải thiện thành tích thi đấu của "Quỷ đỏ".

   

HLV Carrick quan tâm đến dàn sao trẻ của MU

Tất cả những gì các fan MU ấn tượng về HLV Carrick hiện tại chính là việc ông giúp đội chủ sân Old Trafford đánh bại Man City với tỷ số 2-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh. Nhưng không, chiến lược gia người Anh gần đây còn sẵn sàng dành nhiều thời gian cho các cầu thủ ở lò Carrington. 

Gần đây, đội U21 MU đã đánh bại U21 Sporting Lisbon với tỷ số 3-2 trong khuôn khổ Premier League International Cup. Michael Carrick đã có mặt tại trận đấu đó.

Carrick quan tâm nhiều tới bóng đá trẻ của MU

Carrick quan tâm nhiều tới bóng đá trẻ của MU

Thời Ruben Amorim dẫn dắt MU, ông luôn khăng khăng làm mọi việc theo cách của riêng mình. Điều này dẫn đến việc chiến lược gia này bỏ qua một số cơ hội dễ dàng, chẳng hạn như dành thời gian đến dự khán các trận đấu của lò đào tạo để thể hiện sự ủng hộ dành cho các cầu thủ trẻ của đội bóng.

Amorim từng đi ngang qua để quan sát một phần trận đấu của đội trẻ tại Carrington. Nhưng trong suốt 1,5 năm nắm quyền tại MU, ông không hề dành thời gian thực sự theo dõi trọn vẹn trận đấu nào của các "măng non".

Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tuần trước và chỉ sau 7 ngày, ông và các cộng sự đã có mặt tại trận đấu của đội U21 MU. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, trưởng bộ phận học viện Stephen Torpey cũng hiện diện, trong khi Darren Fletcher trở lại vai trò HLV U18 sau thời gian ngắn làm HLV tạm quyền cũng đến dự khán. 

Thoạt nhìn, việc Carrick cùng đội ngũ trợ lý có mặt sẽ không quan trọng, nhưng thực tế sự hiện diện của họ là đại diện cho sự ủng hộ dành cho hệ thống đào tạo trẻ, đồng thời khẳng định rằng vẫn tồn tại con đường lên đội một cho các cầu thủ trẻ.

Sự tích cực lan rộng ở MU

Một số cầu thủ học viện MU từng thất vọng với những phát ngôn của Amorim trên truyền thông. Nhưng Carrick đã chủ động mang đến sự khích lệ ngay trong tuần đầu tiên nhậm chức.

Fletcher gần đây đã phát biểu đầy nhiệt huyết để bảo vệ học viện trong một buổi họp báo, và Carrick được kỳ vọng sẽ tiếp nối điều đó, dù trước mắt ông chỉ được đảm bảo vị trí đến hết mùa giải. Với 464 lần ra sân cho MU trước đây, Carrick hiểu rõ rằng những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử đều cần có sự góp mặt của các sản phẩm từ học viện. Người hâm mộ MU cho rằng sự thấu hiểu này đã không tồn tại dưới thời Amorim.

Amorim từng vượt quá giới hạn khi nhận định Harry Amass gặp khó khăn khi được cho mượn ở giải hạng nhất Anh, chỉ ra việc Chido Obi không đá chính mọi trận của đội U21. Trong khi đó, Carrick với phong thái điềm tĩnh, gần như chắc chắn sẽ không tạo ra những tiêu đề tiêu cực tương tự.

Chỉ những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mới có thể chiếm lấy cơ hội ở đội một MU. Shea Lacey hiện là ứng viên sáng giá nhất để ở lại đội một của Carrick. Anh không tham gia trận gặp U21 Sporting Lisbon do tập luyện cùng đội một tại Carrington. 

Sẽ rất thú vị khi được theo dõi cách HLV Carrick sử dụng các tài năng trẻ từ học viện, khi ông hiện có trong tay đội hình gần như đầy đủ sức mạnh và chỉ còn 16 trận tại giải Ngoại hạng Anh. 

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

22/01/2026 18:02 PM (GMT+7)
