Chelsea cân nhắc sa thải HLV Rosenior, Simeone dẫn đầu danh sách thay thế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Chelsea cân nhắc sa thải HLV Rosenior, Simeone dẫn đầu danh sách thay thế

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea

Sau chuỗi phong độ tệ hại, tương lai của HLV Liam Rosenior tại Chelsea đang lung lay dữ dội, trong bối cảnh Diego Simeone nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.

   

Simeone trở thành ứng viên số một

Diego Simeone đã nổi lên như lựa chọn hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Chelsea trong thời gian tới. Theo đó, chiến lược gia người Argentina đang dẫn đầu danh sách thay thế nếu đội bóng thành London quyết định thay tướng.

Dù giới chủ BlueCo vẫn tạm thời đặt niềm tin vào Liam Rosenior, nhưng sức ép ngày càng gia tăng sau những kết quả nghèo nàn gần đây. Truyền thông cũng rộ lên thông tin Simeone có thể rời Atletico Madrid sau 15 năm gắn bó, mở ra khả năng cập bến Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Simeone được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 4/1 cho khả năng tiếp quản ghế nón Chelsea, bỏ xa ứng viên xếp sau là Julian Nagelsmann (8/1).

Hàng loạt cái tên lọt tầm ngắm

Ngoài Simeone và Nagelsmann, nhiều cái tên đáng chú ý khác cũng xuất hiện trong danh sách ứng viên. Frank Lampard có thể trở lại Chelsea lần thứ ba (10/1), trong khi Kieran McKenna (12/1), Jose Mourinho (14/1) và Ruben Amorim (16/1) cũng được cân nhắc.

HLV tuyển Brazil là Carlo Ancelotti – người từng giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh năm 2010 có tỷ lệ 20/1. Những phương án ít khả thi hơn gồm Enzo Maresca (25/1), Emma Hayes (50/1) và huyền thoại John Terry (100/1).

Rosenior đối mặt nguy cơ mất ghế

Áp lực đang đè nặng lên Liam Rosenior sau thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón Manchester United, trận thua thứ tư liên tiếp tại Premier League mà Chelsea không ghi nổi bàn thắng nào. Theo Sky Sports Pháp, các nguồn tin thân cận cho rằng nhà cầm quân 41 tuổi khó có thể tiếp tục dẫn dắt đội bóng mùa tới.

Rosenior từng gây dựng danh tiếng tại Pháp khi làm việc với Strasbourg và được cho là sẽ không khó tìm bến đỗ mới nếu rời Stamford Bridge sớm hơn dự kiến.

Trong khi đó, Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ. Sau các thất bại liên tiếp trước hai đội bóng thành Manchester, hy vọng giành vé dự Champions League – mục tiêu tối thiểu của BlueCo – đang dần tan biến.

Hiện “The Blues” đứng thứ sáu, kém Liverpool tới bảy điểm. Khi mùa giải chỉ còn năm vòng, nguy cơ tụt hạng vẫn hiện hữu khi khoảng cách giữa họ và Fulham ở vị trí thứ 12 chỉ là ba điểm.

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City dự kiến lên đầu bảng đêm thứ Tư, Liverpool bỏ xa Chelsea
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City dự kiến lên đầu bảng đêm thứ Tư, Liverpool bỏ xa Chelsea

Bảng xếp hạng Premier League đã có biến động mới ở cả 3 cuộc đua chính, đặc biệt là cuộc đua vô địch.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/04/2026 08:35 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN