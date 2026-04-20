Chelsea cân nhắc sa thải HLV Rosenior, Simeone dẫn đầu danh sách thay thế

Simeone trở thành ứng viên số một

Diego Simeone đã nổi lên như lựa chọn hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Chelsea trong thời gian tới. Theo đó, chiến lược gia người Argentina đang dẫn đầu danh sách thay thế nếu đội bóng thành London quyết định thay tướng.

Dù giới chủ BlueCo vẫn tạm thời đặt niềm tin vào Liam Rosenior, nhưng sức ép ngày càng gia tăng sau những kết quả nghèo nàn gần đây. Truyền thông cũng rộ lên thông tin Simeone có thể rời Atletico Madrid sau 15 năm gắn bó, mở ra khả năng cập bến Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Simeone được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 4/1 cho khả năng tiếp quản ghế nón Chelsea, bỏ xa ứng viên xếp sau là Julian Nagelsmann (8/1).

Hàng loạt cái tên lọt tầm ngắm

Ngoài Simeone và Nagelsmann, nhiều cái tên đáng chú ý khác cũng xuất hiện trong danh sách ứng viên. Frank Lampard có thể trở lại Chelsea lần thứ ba (10/1), trong khi Kieran McKenna (12/1), Jose Mourinho (14/1) và Ruben Amorim (16/1) cũng được cân nhắc.

HLV tuyển Brazil là Carlo Ancelotti – người từng giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh năm 2010 có tỷ lệ 20/1. Những phương án ít khả thi hơn gồm Enzo Maresca (25/1), Emma Hayes (50/1) và huyền thoại John Terry (100/1).

Rosenior đối mặt nguy cơ mất ghế

Áp lực đang đè nặng lên Liam Rosenior sau thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón Manchester United, trận thua thứ tư liên tiếp tại Premier League mà Chelsea không ghi nổi bàn thắng nào. Theo Sky Sports Pháp, các nguồn tin thân cận cho rằng nhà cầm quân 41 tuổi khó có thể tiếp tục dẫn dắt đội bóng mùa tới.

Rosenior từng gây dựng danh tiếng tại Pháp khi làm việc với Strasbourg và được cho là sẽ không khó tìm bến đỗ mới nếu rời Stamford Bridge sớm hơn dự kiến.

Trong khi đó, Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ. Sau các thất bại liên tiếp trước hai đội bóng thành Manchester, hy vọng giành vé dự Champions League – mục tiêu tối thiểu của BlueCo – đang dần tan biến.

Hiện “The Blues” đứng thứ sáu, kém Liverpool tới bảy điểm. Khi mùa giải chỉ còn năm vòng, nguy cơ tụt hạng vẫn hiện hữu khi khoảng cách giữa họ và Fulham ở vị trí thứ 12 chỉ là ba điểm.