Vì sao không có VAR trong trận chung kết giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines

Trước thềm SEA Games 33, người hâm mộ bóng đá khu vực từng kỳ vọng rất lớn vào việc công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ được áp dụng. Lý do là bởi Thái Lan đã vận hành VAR rất trơn tru tại giải quốc nội Thai League từ nhiều năm nay. Hơn nữa, việc nâng cao chất lượng trọng tài và tính công bằng trong các trận đấu "derby" Đông Nam Á luôn là vấn đề nhức nhối.

Tuy nhiên, khi môn bóng đá nam và nữ SEA Games 33 diễn ra, các SVĐ ở xứ sở chùa vàng đều thiếu vắng sự xuất hiện của các xe lưu động và phòng tín hiệu VAR.

Bàn thắng của Bích Thuỳ ở trận chung kết môn bóng đá nữ giữa ĐT nữ Việt Nam với ĐT nữ Philippines không được công nhận. Ảnh chụp màn hình.

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất chính là kinh phí vận hành. Mặc dù Thái Lan có sẵn thiết bị, nhưng để triển khai VAR cho toàn bộ giải đấu (bao gồm cả bóng đá nam và nữ) là một con số khổng lồ. Ước tính, chi phí để thuê bản quyền, lắp đặt camera chuyên dụng và vận hành hệ thống cho hàng chục trận đấu có thể lên tới hàng triệu USD. Hội đồng Thể thao Thái Lan và Ban tổ chức SEA Games (SAGOC) đã phải cân đối ngân sách cho hơn 40 môn thi đấu khác nhau và VAR không nằm trong danh mục ưu tiên chi trả.

Thứ hai là vấn đề nhân sự. Để vận hành VAR, cần một đội ngũ trọng tài VAR và kỹ thuật viên có chứng chỉ đào tạo từ FIFA. Số lượng trọng tài đạt chuẩn VAR tại Đông Nam Á hiện nay vẫn còn quá mỏng, không đủ để phân bổ cho mật độ thi đấu dày đặc ở SEA Games 33.

Một yếu tố pháp lý ít người biết đến là SEA Games 33 thuộc quyền quản lý của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF). Đây không phải là giải đấu chính thức thuộc hệ thống của FIFA hay AFC. Do đó, việc áp dụng VAR không phải là điều kiện bắt buộc.

Nếu muốn có VAR, nước chủ nhà phải tự bỏ tiền túi và tự chịu trách nhiệm kỹ thuật mà không nhận được sự hỗ trợ tài chính hay trợ cấp công nghệ từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Đối với một giải đấu dành cho lứa tuổi U22 hay U23, các nhà tổ chức thường có xu hướng giữ nguyên tính chất truyền thống để tiết kiệm ngân sách.

Việc thiếu vắng VAR đồng nghĩa với việc mọi quyết định của trọng tài chính là cuối cùng và không thể thay đổi. Trong bối cảnh các cầu thủ trẻ thường thi đấu nhiệt huyết, đôi khi quá mức cần thiết, các tình trạng tranh chấp nhạy cảm, thẻ phạt hay bàn thắng gây tranh cãi đã xảy ra liên tục.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc không có VAR tại SEA Games 33 là một bước lùi về mặt công nghệ, khi mà các giải đấu lân cận như Thai League, V.League hay các giải châu lục đã phổ cập công nghệ này. Điều này không chỉ gây khó cho trọng tài mà còn ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ khi họ đã dần quen với việc có sự bảo vệ của VAR.

Phút thứ 31 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines, Vạn Sự bứt tốc ngoặt bóng qua người bên phải rồi tạt vào cho Bích Thùy bay người đánh đầu cận thành vào lưới. Trong lúc Bích Thùy ăn mừng, trọng tài biên căng cờ còn trọng tài chính thổi còi báo việt vị. Pha quay chậm cho thấy Vạn Sự hay Bích Thùy đều không việt vị. Nếu có VAR ở tình huống này, chắc chắn ĐT nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số.