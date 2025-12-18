Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

ĐT nữ Việt Nam khóc hết nước mắt, Philippines vỡ òa HCV SEA Games lịch sử

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 Đội tuyển nữ Việt Nam

"Những cô gái vàng" của ĐT Việt Nam trải qua trận cầu giàu cảm xúc ở chung kết SEA Games 33.

Khi Trần Thị Thu thực hiện không thành công loạt sút luân lưu quyết định, ĐT Việt Nam chính thức gục ngã trước ĐT Philippines ở chung kết môn bóng nữ SEA Games 33

Khi Trần Thị Thu thực hiện không thành công loạt sút luân lưu quyết định, ĐT Việt Nam chính thức gục ngã trước ĐT Philippines ở chung kết môn bóng nữ SEA Games 33

Huỳnh Như, Thanh Nhã và các đồng đội không giấu được nỗi buồn. Như vậy, ĐT Việt Nam không thể có lần thứ 5 liên tiếp giành huy chương&nbsp; vàng SEA Games

Huỳnh Như, Thanh Nhã và các đồng đội không giấu được nỗi buồn. Như vậy, ĐT Việt Nam không thể có lần thứ 5 liên tiếp giành huy chương  vàng SEA Games

"Những cô gái vàng" động viên nhau sau 120 phút và loạt luân lưu căng thẳng

"Những cô gái vàng" động viên nhau sau 120 phút và loạt luân lưu căng thẳng

Ở ngoài đường biên, HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự tỏ ra tiếc nuối

Ở ngoài đường biên, HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự tỏ ra tiếc nuối

Trên thực tế, ĐT nữ Việt Nam có thể giành chiến thắng nếu trọng tài xử lí chính xác hơn&nbsp;

Trên thực tế, ĐT nữ Việt Nam có thể giành chiến thắng nếu trọng tài xử lí chính xác hơn 

Phút 29, Bích Thùy bị thổi phạt việt vị sau tình huống đánh đầu tung lưới Philippines nhưng đây là quyết định hoàn toàn sai lầm

Phút 29, Bích Thùy bị thổi phạt việt vị sau tình huống đánh đầu tung lưới Philippines nhưng đây là quyết định hoàn toàn sai lầm

Diễm My khóc hết nước mắt vì không thể cùng các đồng đội giành HCV

Diễm My khóc hết nước mắt vì không thể cùng các đồng đội giành HCV

Các nữ tuyển thủ ngậm ngùi nhận huy chương bạc

Các nữ tuyển thủ ngậm ngùi nhận huy chương bạc

ĐT nữ Việt Nam khóc hết nước mắt, Philippines vỡ òa HCV SEA Games lịch sử - 9

Khoảnh khắc trái ngược giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines trên bục nhận huy chương

Khoảnh khắc trái ngược giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines trên bục nhận huy chương

Trần Thị Duyên hay Hoàng Loan đều trải qua một giải đấu xuất sắc

Trần Thị Duyên hay Hoàng Loan đều trải qua một giải đấu xuất sắc

ĐT nữ Việt Nam khóc hết nước mắt, Philippines vỡ òa HCV SEA Games lịch sử - 12

ĐT nữ Việt Nam khóc hết nước mắt, Philippines vỡ òa HCV SEA Games lịch sử - 13

Rực lửa chung kết bóng đá nữ SEA Games: Những chiến binh áo đỏ vượt gian khó
Rực lửa chung kết bóng đá nữ SEA Games: Những chiến binh áo đỏ vượt gian khó

Những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đang phải vượt mọi gian khó từ đối thủ mạnh cho đến sự tắc trách của trọng tài.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa - Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/12/2025 23:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN