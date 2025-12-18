ĐT nữ Việt Nam khóc hết nước mắt, Philippines vỡ òa HCV SEA Games lịch sử

Khi Trần Thị Thu thực hiện không thành công loạt sút luân lưu quyết định, ĐT Việt Nam chính thức gục ngã trước ĐT Philippines ở chung kết môn bóng nữ SEA Games 33

Huỳnh Như, Thanh Nhã và các đồng đội không giấu được nỗi buồn. Như vậy, ĐT Việt Nam không thể có lần thứ 5 liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games

"Những cô gái vàng" động viên nhau sau 120 phút và loạt luân lưu căng thẳng

Ở ngoài đường biên, HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự tỏ ra tiếc nuối

Trên thực tế, ĐT nữ Việt Nam có thể giành chiến thắng nếu trọng tài xử lí chính xác hơn

Phút 29, Bích Thùy bị thổi phạt việt vị sau tình huống đánh đầu tung lưới Philippines nhưng đây là quyết định hoàn toàn sai lầm

Diễm My khóc hết nước mắt vì không thể cùng các đồng đội giành HCV

Các nữ tuyển thủ ngậm ngùi nhận huy chương bạc

Khoảnh khắc trái ngược giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines trên bục nhận huy chương

Trần Thị Duyên hay Hoàng Loan đều trải qua một giải đấu xuất sắc