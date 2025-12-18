Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 18/12: 27 cơ hội giật HCV

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Theo lịch đoàn thể thao Việt Nam 18/12, chúng ta có 27 cơ hội giành HCV trong ngày 18/12.

Bước sang ngày 18/12, tâm điểm lớn nhất thuộc về vật tự do nữ. Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng thi đấu chung kết trong một ngày. Với kinh nghiệm dày dạn của Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và sức trẻ của Mỹ Linh, vật nữ Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục mang về HCV.

Huy Hoàng khép lại những nội dung bơi bể, anh đua tài bơi 10km&nbsp;

Ở bơi mặt nước mở 10 km, Nguyễn Huy Hoàng là niềm hy vọng lớn nhất. Nội dung khắc nghiệt này đòi hỏi thể lực, chiến thuật và khả năng chịu đựng cao, nhưng nếu giữ được nhịp độ hợp lý, Hoàng hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch.

Đấu kiếm Việt Nam cũng bước vào các nội dung đồng đội then chốt. Phong độ ổn định ở những ngày trước giúp các tay kiếm tự tin hướng tới những trận bán kết và chung kết quyết định.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn tranh tài ở nhiều môn có khả năng tạo đột biến như bắn súng, đua thuyền truyền thống, canoeing, cầu mây, bóng chuyền bãi biển, triathlon, thể thao điện tử và các nội dung đồng đội.

Đặc biệt, người hâm mộ bóng đá hướng sự chú ý tới trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Thái Lan lúc 19h30, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV danh giá sau hành trình nhiều thử thách.

