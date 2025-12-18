“Có dùng photoshop xoá thì bàn thắng của Bích Thùy cũng không việt vị"

Trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 gặp ĐT nữ Philippines, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 29 của trận đấu, nhận bóng từ đường chuyền dài của Huỳnh Như, Vạn Sự xử lý khéo léo bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác vào trong vòng cấm để Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới đối phương.

Tuy nhiên, trợ lý trọng tài biên bất ngờ căng cờ báo việt vị, khiến bàn thắng của Bích Thùy không được công nhận. Thế nhưng pha quay chậm cho thấy, các cô gái của chúng ta vẫn đứng trên 2 hậu vệ ĐT nữ Philippines và không hề việt vị. Một bàn thắng hợp lệ của ĐT nữ Việt Nam đã bị từ chối...

Tình huống trọng tài bắt việt vị "cướp" đi bàn thắng hợp lệ của ĐT nữ Việt Nam.

Chia sẻ trên truyền hình, cựu tiền vệ Văn Thị Thanh nói rằng cô không thể hiểu nổi luật bóng đá bây giờ khi trọng tài có thể hủy bàn thắng đẹp như của Bích Thùy ở phút 29. "Quá đáng tiếc cho một bàn thắng rất đẹp", Văn Thị Thanh nói. "Từ pha qua người và xử lý của Vạn Sự, đến tình huống chọn điểm rơi và đánh đầu của Bích Thùy. Không có lý gì trọng tài lại từ chối bàn thắng đó".

Cũng bức xúc khi bình luận về tình huống này, BLV Long Vũ chia sẻ: “Có photoshop xóa cầu thủ bên dưới hàng thủ của ĐT nữ Philippines thì bàn thắng đó cũng không việt vị.”

Được biết, điều khiến trận đấu này là trọng tài chính Rebecca Anne Durcau người Australia, hai trợ lý trọng tài biên là Kristina Bersenyova (Uzbekistan) và Chanthavong Phutsavan (Lào).