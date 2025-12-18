Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trợ lý HLV Mai Đức Chung đi tìm trọng tài sau chung kết, chất vấn quan chức SEA Games

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33 Đội tuyển nữ Việt Nam

Thành viên ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam không giấu được sự bức xúc về công tác trọng tài sau trận chung kết SEA Games 33.

Sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, trong lúc chờ ban tổ chức trao huy chương, trợ lý Cedric Rogers tỏ ra rất bức xúc với công tác trọng tài

Sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, trong lúc chờ ban tổ chức trao huy chương, trợ lý Cedric Rogers tỏ ra rất bức xúc với công tác trọng tài

HLV thể lực của ĐT nữ Việt Nam thể hiện rõ sực bực tức khi các trọng tài “cướp” bàn thắng của Bích Thuỳ trong hiệp một.

HLV thể lực của ĐT nữ Việt Nam thể hiện rõ sực bực tức khi các trọng tài “cướp” bàn thắng của Bích Thuỳ trong hiệp một.

Ông Roger còn đi tiến đến đường hầm sân Chonburi tìm trọng tài để nói chuyện phải trái

Ông Roger còn đi tiến đến đường hầm sân Chonburi tìm trọng tài để nói chuyện phải trái

Trợ lý của HLV Mai Đức Chung còn nổi cáu, lời qua tiếng lại với các thành viên ban huấn luyện ĐT nữ Philippines.

Trợ lý của HLV Mai Đức Chung còn nổi cáu, lời qua tiếng lại với các thành viên ban huấn luyện ĐT nữ Philippines.

Trợ lý HLV Mai Đức Chung đi tìm trọng tài sau chung kết, chất vấn quan chức SEA Games - 5

HLV Cedric Roger còn chất vấn một quan chức liên đoàn bóng đá Thái Lan nằm trong bộ phận tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 33 vể công tác trọng tài

HLV Cedric Roger còn chất vấn một quan chức liên đoàn bóng đá Thái Lan nằm trong bộ phận tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 33 vể công tác trọng tài

Trợ lý HLV Mai Đức Chung đi tìm trọng tài sau chung kết, chất vấn quan chức SEA Games - 7

Trợ lý HLV Mai Đức Chung đi tìm trọng tài sau chung kết, chất vấn quan chức SEA Games - 8

Khoảng ít phút sau, khi lễ trao huy chương môn bóng đá nữ sắp bắt đầu thì ông Cedric Roger mới tạm nguôi giận và được các thành viên ĐT nữ Việt Nam can ngăn.

Khoảng ít phút sau, khi lễ trao huy chương môn bóng đá nữ sắp bắt đầu thì ông Cedric Roger mới tạm nguôi giận và được các thành viên ĐT nữ Việt Nam can ngăn.

ĐT nữ Việt Nam khóc hết nước mắt, Philippines vỡ òa HCV SEA Games lịch sử
ĐT nữ Việt Nam khóc hết nước mắt, Philippines vỡ òa HCV SEA Games lịch sử

"Những cô gái vàng" của ĐT Việt Nam trải qua trận cầu giàu cảm xúc ở chung kết SEA Games 33.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/12/2025 01:03 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN