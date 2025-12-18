Trợ lý HLV Mai Đức Chung đi tìm trọng tài sau chung kết, chất vấn quan chức SEA Games

Sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, trong lúc chờ ban tổ chức trao huy chương, trợ lý Cedric Rogers tỏ ra rất bức xúc với công tác trọng tài

HLV thể lực của ĐT nữ Việt Nam thể hiện rõ sực bực tức khi các trọng tài “cướp” bàn thắng của Bích Thuỳ trong hiệp một.

Ông Roger còn đi tiến đến đường hầm sân Chonburi tìm trọng tài để nói chuyện phải trái

Trợ lý của HLV Mai Đức Chung còn nổi cáu, lời qua tiếng lại với các thành viên ban huấn luyện ĐT nữ Philippines.

HLV Cedric Roger còn chất vấn một quan chức liên đoàn bóng đá Thái Lan nằm trong bộ phận tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 33 vể công tác trọng tài

Khoảng ít phút sau, khi lễ trao huy chương môn bóng đá nữ sắp bắt đầu thì ông Cedric Roger mới tạm nguôi giận và được các thành viên ĐT nữ Việt Nam can ngăn.