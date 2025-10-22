Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia

Sự kiện: Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Gianni Infantino - Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm chính thức tới Malaysia. Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 năm 2025, với sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 với chủ đề "Bao trùm trong phát triển bền vững" sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 26 đến ngày 28-10, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo 10 quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại chính bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Một nguồn tin cấp cao trong Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết với tờ Bernama (Malaysia) rằng chuyến thăm này nhằm mục đích chứng kiến ​​lễ ký kết thỏa thuận phát triển bóng đá ASEAN, một động thái được mô tả là bước tiến quan trọng hướng tới việc củng cố hệ sinh thái bóng đá ở Đông Nam Á.

Lịch trình của Infantino bao gồm tham dự các hoạt động chính thức và thăm Trung tâm huấn luyện quốc gia Malaysia (NTC) tại Putrajaya, nơi đại diện FIFA sẽ đánh giá các cơ sở hiện đại được phát triển để hỗ trợ tầm nhìn bóng đá dài hạn của Malaysia.

Ông Infantino cũng dự kiến ​​sẽ ghé thăm chương trình Bóng đá cho trường học ở Kelana Jaya, một sáng kiến ​​được thiết kế nhằm thúc đẩy sự tham gia bóng đá của học sinh thông qua các phương pháp tiếp cận dựa vào giáo dục và cộng đồng.

Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia nhân Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia nhân Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Nếu chuyến thăm diễn ra đúng như dự kiến, nó có thể nâng cao vị thế của bóng đá Malaysia, đặc biệt là trong phát triển bóng đá cơ sở và quy hoạch bóng đá khu vực. Chuyến thăm cũng mang đến cơ hội tăng cường quan hệ chiến lược với FIFA và tìm kiếm sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, huấn luyện và các chương trình cộng đồng.

Lần gần nhất Infantino đến thăm Malaysia là vào tháng 4 năm 2019, khi ông dẫn đầu một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo bóng đá đến chào xã giao Thủ tướng Malaysia khi đó là Tun Dr Mahathir Mohamad.

Trước đó, FIFA đã trừng phạt FAM vì sai phạm nhập tịch 7 cầu thủ. Những cầu thủ này cũng bị "treo giò" 1 năm. FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA với hy vọng vượt qua cú sốc này. Nếu kháng cáo FIFA không thành công, FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Trong trường hợp xấu nhất, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận thắng Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) ở vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia: Hệ quả của chính sách ‘ăn xổi’ và hồi chuông báo động với FIFA
Malaysia: Hệ quả của chính sách ‘ăn xổi’ và hồi chuông báo động với FIFA

TPO - Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tràn lan ở các quốc gia đang tác động mạnh tới xu hướng phát triển của bóng đá thế giới cũng như khu vực Đông Nam...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHẠM QUANG ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2025 12:08 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN