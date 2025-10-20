U22 Việt Nam tại SEA Games 33: Không có gì phải ngại Malaysia!

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

U22 Việt Nam tại SEA Games 33: Không có gì phải ngại Malaysia!

Sự kiện: U22 Việt Nam SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Thử thách đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ đến từ bán kết khi U22 Việt Nam có thể đụng độ các đối thủ mạnh thực sự như chủ nhà Thái Lan hoặc Indonesia.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam chung bảng B với Malaysia và Lào. Thoạt trông đây là bảng đấu khá "khó nhằn" khi U22 Việt Nam phải gặp U22 Malaysia, trong khi chủ nhà Thái Lan ở bảng A chỉ gồm Campuchia và Timor Leste.

U23 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa để chuẩn bị cho cuộc đua ở SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

U23 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa để chuẩn bị cho cuộc đua ở SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

Tuy nhiên trên thực tế ngoài danh tiếng cũ, lứa trẻ U22 Malaysia hiện nay không có những gương mặt thực sự nổi bật. Gần nhất tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia, U23 Malaysia đã bị loại sớm từ vòng bảng.

Có vẻ như việc quá tập trung vào chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG đã khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mất tập trung cho lứa trẻ. Thế nên dù đội tuyển Malaysia với dàn nhập tịch "khủng" thắng đậm đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027 nhưng đội trẻ của họ lại thi đấu không thành công.

U22 Việt Nam tại SEA Games 33: Không có gì phải ngại Malaysia! - 2

Theo thống kê, các lần đối đầu gần đây giữa đôi bên, thành tích cũng nghiêng về phía U23 Việt Nam. Điều này một phần xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn đặt trọng tâm vào đào tạo trẻ. Như phát biểu của Phó chủ tịch Trần Anh Tú, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam cần có sự cân nhắc thấu đáo trong tương quan đảm bảo nền tảng phát triển lâu dài.

So với các đối thủ ở khu vực, đội tuyển U22 Việt Nam cũng được VFF chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới cuộc đua ở SEA Games 33. Chỉ riêng trong năm nay, ngoài 2 giải đấu lớn gồm Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và Vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam còn được tạo điều kiện tập huấn tại UAE.

Các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn...cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm. Có thể nói, VFF đã dồn lực cho mục tiêu đoạt HCV tại SEA Games 33.

Thách thức với U22 Việt Nam sẽ chỉ đến từ bán kết khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thể đối đầu những đối thủ mạnh như Indonesia hay chủ nhà Thái Lan đang rất tham vọng.

SEA Games 33 áp dụng thể thức mới, U-23 Việt Nam ở bảng ‘tử thần’
SEA Games 33 áp dụng thể thức mới, U-23 Việt Nam ở bảng ‘tử thần’

(PLO)- Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ khu vực Đông Nam Á với thể...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiểu Phùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2025 12:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN