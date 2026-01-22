Vé vào top 8 cúp C1 "quý như vàng": Tỉ lệ khốc liệt, PSG phải đấu "sinh tử"

Vòng cuối của Champions League sẽ cực khốc liệt

Thể thức mới của vòng bảng Champions League đang mang lại rất nhiều sự hấp dẫn, đặc biệt là ở giai đoạn cuối cùng. Sau 7 lượt đấu, mới chỉ có 2 đội chắc suất lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất là Arsenal (21 điểm) và Bayern Munich (18 điểm) và 4 đội chắc chắn bị loại là E. Frankfurt (4 điểm), Slavia Praha (3 điểm), Villarreal (1 điểm), Kairat Almaty (1 điểm).

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt 7

Như vậy, vẫn còn tới 30 đội tham dự vào cuộc đua giành 22 tấm vé còn lại để lọt vào vòng trong. Cuộc chiến này lại chia làm 2 phần, một nửa là tranh đấu cho 6 tấm vé còn lại lọt thẳng vào vòng 1/8 cho các vị trí thứ 3 đến thứ 8, một nửa là tranh suất vé vớt với các vị trí thứ 9 đến 24.

Tất nhiên, đáng chú ý hơn là cuộc đua phía trước thực tế là còn khốc liệt hơn so với hình dung ban đầu. Nguyên nhân là bởi 3/6 suất còn lại gần như đã có chủ. Real Madrid và Liverpool đang có được 15 điểm và xếp lần lượt thứ 3 và 4, trong khi Tottenham xếp thứ 5 với 14 điểm.

Lượt cuối, ba đội bóng này lần lượt gặp Benfica, Qarabag và E. Frankfurt. Đây đều là những đội bóng "dưới cơ". Với tình huống buộc phải thắng để đảm bảo vị trí, ba đại gia của châu Âu khó lòng rơi điểm. Đặc biệt là Tottenham khi đại diện của Đức đã không còn cơ hội đi tiếp.

10 tranh 3, nhiều ông lớn gặp khó

Trong trường hợp cả ba đội bóng này cùng thắng, cuộc chiến cho 3 vị trí còn lại (6,7,8) sẽ thực sự khốc liệt. Hiện tại có tới 8 đội có 13 điểm và 2 đội có 12 điểm đều còn cơ hội tranh đấu. Dortmund (11 điểm), Galatasaray, Qarabag (10 điểm) cũng còn cửa nhưng rất thấp.

PSG và Newcastle sẽ phải đối đầu ở lượt cuối

Hãy cùng nhìn vào lịch thi đấu vòng cuối để thấy được sự khắc nghiệt của cuộc đua này. Đầu tiên là PSG đối đầu với Newcastle tại Paris. Đó sẽ là cuộc chiến sinh tử giữa hai đội bóng đang xếp thứ 6 và 7 khi có cùng 13 điểm. Một trận hòa có đồng nghĩa với việc cả hai bị đẩy xuống nhóm phải chơi play-off.

Chelsea cũng phải gặp đối thủ không hề dễ chịu là Napoli. Đại diện của Italia đã bị đẩy xuống vị trí thứ 25 và cũng khát khao chiến thắng để giành quyền đi tiếp. Sporting Lisbon cũng rơi cảnh tương tự khi đối đầu với Bilbao, đối thủ cân tài cân sức và cũng cần 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Barcelona, Man City, Atletico Madrid có nhiều lợi thế nhất khi chỉ phải gặp lần lượt là Copenhagen, Galatasaray, Bodo/Glimt. Đây đều là những đối thủ "nhẹ cân" hơn hẳn so với ba đội bóng này. Bởi vậy, nếu như không thể giành chiến thắng, thậm chí là thắng với tỉ số cách biệt, thì ba đội bóng này chỉ có thể tự trách mình.

Còn với hai đại diện tới từ Italia là Inter Milan và Atalanta, họ phải tự tìm lại chính mình trước. Cả hai đều phải làm khách ở lượt cuối, lần lượt trước Dortmund và Royale Union SG. Nếu không tìm được phong độ vốn có, cả hai sẽ tự rời đường đua vào Top 8 đầy khốc liệt.