Huyền thoại nhắc nhở Arne Slot dù Liverpool thắng: Ngừng than thở & tìm giải pháp đi

Arne Slot lý giải vì sao phong độ Liverpool thiếu ổn định

Liverpool vừa giành chiến thắng 3-0 trước Marseille tại Champions League. Đối với các CĐV của "The Kop", đa phần đều cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Arne Slot. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan vẫn tiếp tục than vãn về vấn đề đối thủ phòng ngự lùi sâu khi trả lời phỏng vấn sau trận.

"Tôi biết vì sao phong độ của chúng tôi thiếu ổn định. Hôm nay chúng tôi chơi hay bởi trận đấu này rất cởi mở. Những trận đấu gặp những đội chơi phòng ngự lùi sâu hoàn toàn khác biệt, đặc biệt về chiến thuật. Bạn không thể so sánh trận đấu hôm nay với trận đấu cùng Burnley hồi cuối tuần trước.

Hôm nay cả hai đội đều cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà, pressing tầm cao. Chúng tôi chỉ thiếu ổn định khi gặp phải những hàng phòng ngự lùi sâu.

Ví dụ như trận đấu với Burnley, chúng tôi cũng tạo ra được số cơ hội nguy hiểm tương tự nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Mọi người có thể không đồng ý với tôi nhưng tôi cho rằng Liverpool đã chơi hay trước Burnley, giống như hôm nay dù kết quả và chiến thuật khác nhau", Slot chia sẻ.

Steven Gerrard nhắc nhở Slot ngừng than vãn

Ngay sau đó, Steven Gerrard đưa ra lời nhắc nhở với Arne Slot và cho rằng ông thầy người Hà Lan nên ngừng than vãn. "Tôi rất thông cảm cho ông ấy bởi áp lực mà Slot nhận phải cực kỳ lớn. Phong độ của đội đang thiếu ổn định nhưng hôm nay Liverpool đã chơi tốt và tôi nghĩ ông ấy xứng đáng được tán thưởng.

Tuy nhiên, ông ấy cần ngừng than vãn về những hàng phòng ngự lùi sâu. Chiến thuật ấy có từ khi tôi thi đấu, thậm chí là từ trước đó rất lâu rồi. Đó là cách các đội bóng nhỏ thi đấu với các đội bóng lớn. Họ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Liverpool.

Điều ông ấy cần làm là tìm giải pháp. Trong tay Slot có đủ cầu thủ đẳng cấp để làm điều đó. Khi tìm ra được giải pháp, những gì bạn nhận về là chiến thắng thay vì hòa (giống như trận đấu với Burnley). Tôi chắc chắn một điều là chiến thuật ấy vẫn tồn tại. Liverpool sẽ tiếp tục phải đối mặt với điều đó ngay trong trận đấu với Bournemouth.

Từ quan điểm của tôi, Liverpool cần phải bước ra khỏi vùng an toàn, chơi quyết liệt hơn, các cầu thủ cần thể hiện nhiều hơn, đặc biệt là những ngôi sao của đội. Trong những trận đấu kiểu như vậy, Liverpool rất cần những khoảnh khắc ngôi sao".