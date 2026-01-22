Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Huyền thoại nhắc nhở Arne Slot dù Liverpool thắng: Ngừng than thở & tìm giải pháp đi

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool

Huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard cho rằng Arne Slot nên ngừng than vãn.

  

Arne Slot lý giải vì sao phong độ Liverpool thiếu ổn định

Liverpool vừa giành chiến thắng 3-0 trước Marseille tại Champions League. Đối với các CĐV của "The Kop", đa phần đều cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Arne Slot. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan vẫn tiếp tục than vãn về vấn đề đối thủ phòng ngự lùi sâu khi trả lời phỏng vấn sau trận. 

Steven Gerrard nhắc nhở Arne Slot ngừng than vãn dù Liverpool thắng

Steven Gerrard nhắc nhở Arne Slot ngừng than vãn dù Liverpool thắng

"Tôi biết vì sao phong độ của chúng tôi thiếu ổn định. Hôm nay chúng tôi chơi hay bởi trận đấu này rất cởi mở. Những trận đấu gặp những đội chơi phòng ngự lùi sâu hoàn toàn khác biệt, đặc biệt về chiến thuật. Bạn không thể so sánh trận đấu hôm nay với trận đấu cùng Burnley hồi cuối tuần trước.

Hôm nay cả hai đội đều cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà, pressing tầm cao. Chúng tôi chỉ thiếu ổn định khi gặp phải những hàng phòng ngự lùi sâu.

Ví dụ như trận đấu với Burnley, chúng tôi cũng tạo ra được số cơ hội nguy hiểm tương tự nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Mọi người có thể không đồng ý với tôi nhưng tôi cho rằng Liverpool đã chơi hay trước Burnley, giống như hôm nay dù kết quả và chiến thuật khác nhau", Slot chia sẻ.

Steven Gerrard nhắc nhở Slot ngừng than vãn

Ngay sau đó, Steven Gerrard đưa ra lời nhắc nhở với Arne Slot và cho rằng ông thầy người Hà Lan nên ngừng than vãn. "Tôi rất thông cảm cho ông ấy bởi áp lực mà Slot nhận phải cực kỳ lớn. Phong độ của đội đang thiếu ổn định nhưng hôm nay Liverpool đã chơi tốt và tôi nghĩ ông ấy xứng đáng được tán thưởng.

Tuy nhiên, ông ấy cần ngừng than vãn về những hàng phòng ngự lùi sâu. Chiến thuật ấy có từ khi tôi thi đấu, thậm chí là từ trước đó rất lâu rồi. Đó là cách các đội bóng nhỏ thi đấu với các đội bóng lớn. Họ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Liverpool.

Điều ông ấy cần làm là tìm giải pháp. Trong tay Slot có đủ cầu thủ đẳng cấp để làm điều đó. Khi tìm ra được giải pháp, những gì bạn nhận về là chiến thắng thay vì hòa (giống như trận đấu với Burnley). Tôi chắc chắn một điều là chiến thuật ấy vẫn tồn tại. Liverpool sẽ tiếp tục phải đối mặt với điều đó ngay trong trận đấu với Bournemouth.

Từ quan điểm của tôi, Liverpool cần phải bước ra khỏi vùng an toàn, chơi quyết liệt hơn, các cầu thủ cần thể hiện nhiều hơn, đặc biệt là những ngôi sao của đội. Trong những trận đấu kiểu như vậy, Liverpool rất cần những khoảnh khắc ngôi sao".  

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Liverpool đại thắng Marseille: Szoboszlai che mờ Greenwood, vé đi thẳng trong tầm tay
Liverpool đại thắng Marseille: Szoboszlai che mờ Greenwood, vé đi thẳng trong tầm tay

Trước Marseille, thầy trò Arne Slot đã trình diễn thứ bóng đá đúng chất Champions League: lạnh lùng, chủ động và đầy bản lĩnh. Đây không còn là...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/01/2026 08:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN