Liverpool đại thắng Marseille: Szoboszlai che mờ Greenwood, vé thẳng trong tầm tay

Video 3 bàn thắng của Liverpool

Chuỗi 13 trận bất bại của Liverpool không còn là một thống kê mang tính xoa dịu, mà tại Stade Velodrome, nó đã được nâng cấp thành một lời khẳng định đanh thép. Không còn dáng dấp của một Liverpool hoang mang vì khủng hoảng hay tranh cãi nội bộ, đây là phiên bản đủ lạnh lùng để đứng vững giữa áp lực, đủ sắc bén để kết liễu đối thủ đúng lúc. Champions League, suy cho cùng, vẫn là sân khấu của những đội bóng biết mình là ai.

Liverpool giành chiến thắng ấn tượng

⚡ Salah đá chính, thông điệp mạnh hơn mọi lời giải thích

Mohamed Salah trở lại đội hình xuất phát, và chỉ riêng chi tiết ấy đã khiến mọi câu chuyện bên lề tạm thời lắng xuống. Sau những ồn ào vì bị đẩy lên ghế dự bị, sau phong độ chưa bùng nổ kể từ khi trở về từ CAN Cup 2025, Salah bước ra sân không phải để “đáp trả”, mà để hòa mình trở lại vào tập thể.

Anh không ghi bàn, thậm chí bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng, nhưng Salah vẫn mang đến giá trị chiến thuật quan trọng: kéo giãn hàng thủ, tạo khoảng trống và duy trì cường độ pressing.

HLV Arne Slot có thể chưa chấm dứt hoàn toàn những đồn đoán về mối quan hệ giữa ông và ngôi sao số một. Nhưng bằng việc trao suất đá chính cho Salah ở một trận cầu lớn, ông đã ngầm khẳng định: Liverpool mạnh nhất khi Salah ở trên sân, dù anh không cần phải là người ghi bàn.

🎯 Szoboszlai – khoảnh khắc thiên tài & sự khác biệt đẳng cấp

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt tại Velodrome, nơi Marseille giương cao những biểu ngữ gợi lại quá khứ hào hùng, Liverpool vẫn giữ được cái đầu lạnh. Họ cầm bóng chủ động, pressing thông minh và liên tục khiến tuyến giữa đội chủ nhà lúng túng. Bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ là hệ quả tất yếu.

Szoboszlai ghi bàn bằng cú đá phạt tinh quái

Dominik Szoboszlai không cần một cú sút cháy lưới để tạo dấu ấn. Anh cần một khoảnh khắc của sự tinh quái. Khi Marseille mắc sai lầm chết người, không bố trí cầu thủ nằm sau hàng rào trong tình huống đá phạt, tiền vệ người Hungary lập tức nhận ra và trừng phạt họ bằng cú sút sệt lạnh lùng. Đó là bàn thắng của tư duy bóng đá đỉnh cao, nơi chi tiết nhỏ nhất cũng đủ định đoạt cục diện.

Trong khi đó, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Marseille là Mason Greenwood lại chỉ như cái bóng mờ nhạt so với Szoboszlai. Ngoại trừ một cú sút xa buộc Alisson phải trổ tài, Greenwood gần như bị “nuốt chửng” trước khả năng đọc tình huống và pressing của hàng tiền vệ Liverpool.

Nếu Szoboszlai là bộ não điều khiển nhịp độ trận đấu, thì Greenwood chỉ xuất hiện rời rạc, thiếu sự kết nối và không tạo ra ảnh hưởng đủ lớn. Đó là sự khác biệt giữa một cầu thủ đang vươn tầm thủ lĩnh châu Âu và một ngôi sao vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong những trận cầu đỉnh cao.

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Marseille Liverpool Sút khung thành 15 (4) 11 (3) Thời gian kiểm soát bóng 58% 42% Phạm lỗi 8 12 Thẻ vàng 1 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 3 Phạt góc 7 4 Cứu thua 1 4

🧠 Bản lĩnh lớn quyết định trận đấu lớn

Marseille không bỏ cuộc. Sang hiệp hai, họ đẩy cao đội hình, chơi quyết liệt hơn và cố gắng biến ưu thế kiểm soát bóng thành sức ép thực sự. Alisson phải làm việc vất vả, Liverpool cũng có những khoảnh khắc chao đảo. Nhưng đúng vào lúc ấy, bản lĩnh của một đội bóng lớn lên tiếng.

Liverpool không hoảng loạn, không cuốn theo nhịp chơi nóng vội của đối thủ. Họ kiên nhẫn chờ thời cơ, và Frimpong là người tận dụng hoàn hảo. Pha xâm nhập mạnh mẽ, khả năng giữ thăng bằng và cú căng ngang khiến thủ môn Rulli phản lưới là minh chứng cho sự hiệu quả trong lối chơi của “Lữ đoàn đỏ”.

Bàn thắng thứ hai dập tắt hoàn toàn hy vọng của Marseille. Greenwood, Gouri hay bất kỳ cái tên nào khác đều không thể tạo ra khác biệt. Và khi đối thủ đã gục ngã, Liverpool tung đòn kết liễu. Vào sân từ ghế dự bị, Cody Gakpo dứt điểm gọn gàng trong thời gian bù giờ, khép lại một đêm châu Âu hoàn hảo.

Liverpool hạ đẹp Marseille ngay trên đất Pháp

🔚 Thông điệp gửi đi: Liverpool đã sẵn sàng

Chiến thắng tại Marseille không chỉ đưa Liverpool tiến sát tấm vé vào vòng 1/8, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: họ đã tìm lại bản sắc Champions League. Nếu vượt qua Qarabag ở lượt trận cuối, Liverpool sẽ kết thúc vòng bảng trong top 8 và tránh được loạt play-off đầy rủi ro.

Quan trọng hơn cả, đây là chiến thắng của niềm tin. Tin vào Salah, tin vào Szoboszlai, và tin rằng Liverpool dưới thời Arne Slot đủ sức bước qua sóng gió. Champions League không dành cho những đội bóng hoàn hảo, mà dành cho những đội biết đứng vững khi áp lực lớn nhất. Và tại Velodrome, Liverpool đã chứng minh họ vẫn thuộc về sân khấu này.

