Bóng ma dịch bệnh đe dọa World Cup 2026

Việc đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo phải khẩn cấp hủy trại tập huấn tại quê nhà (sang châu Âu đóng cửa rèn quân) do chủng virus Ebola bùng phát ở phía Đông quốc gia này là một hồi chuông báo động. Ngay lập tức, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã phải kích hoạt trạng thái phối hợp khẩn cấp với các cơ quan an ninh và y tế hàng đầu Bắc Mỹ nhằm siết chặt các biện pháp kiểm tra dịch tễ.

Ngoài đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo thì nhiều đại diện châu Phi cũng nằm trong danh sách được quan tâm đặc biệt vì đây đang là "vùng đỏ". Đáng ngại hơn, rủi ro lây nhiễm không chỉ giới hạn ở vài đội bóng đơn lẻ, nó có thể lây sang CĐV.

Trong một giải đấu có quy mô mở rộng lên tới 48 đội như năm nay, mật độ di chuyển và giao lưu giữa các quốc gia từ khắp các châu lục là cực kỳ lớn. Theo thống kê, tần suất di chuyển bằng đường hàng không dịp World Cup 2026 sẽ tăng lên 40% so với bình thường, điều đó cũng có nghĩa nguy cơ bệnh dịch lây lan tăng cao.

CHDC Congo phải hủy trại tập huấn ở quê nhà

Chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu kiểm soát có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dây chuyền, đe dọa trực tiếp đến tính toàn vẹn của lịch thi đấu và sức mạnh nhân sự của nhiều tập thể. Đứng trước bài toán hóc búa này, theo Reuters thì FIFA ngay lập tức bắt tay cùng Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Bộ An ninh Nội địa Mỹ cùng các cơ quan y tế của Canada và Mexico.

Mục tiêu tối thượng của họ là xây dựng một "hàng rào" kiểm tra y tế nhiều tầng, bọc lót chặt chẽ ngay từ các cửa ngõ nhập cảnh. Tất cả các đội khi đặt chân tới Bắc Mỹ sẽ phải trải qua quy trình tầm soát dịch tễ nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra thân nhiệt tự động, khai báo lịch trình di chuyển chi tiết và lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp nghi vấn.

Bên cạnh đó, đại bản doanh của 48 đội bóng sẽ được giám sát y tế liên tục 24/7 để phát hiện sớm bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Việc áp dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc theo dõi luồng di chuyển của các cổ động viên tại các thành phố đăng cai cũng đang được cân nhắc triển khai. Hy vọng rằng sự chủ động của FIFA và các nước chủ nhà sẽ là điểm tựa vững chắc để trái bóng World Cup 2026 có thể lăn một cách an toàn nhất.