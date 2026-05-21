Bóng ma dịch bệnh đe dọa World Cup 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Bóng ma dịch bệnh đe dọa World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ. Giữa bầu không khí lễ hội đang ngày một nóng lên, một bài toán nan giải bất ngờ xuất hiện khiến ban tổ chức đau đầu. Đó là dịch bệnh.

Bóng ma dịch bệnh đe dọa World Cup 2026 - 1

Việc đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo phải khẩn cấp hủy trại tập huấn tại quê nhà (sang châu Âu đóng cửa rèn quân) do chủng virus Ebola bùng phát ở phía Đông quốc gia này là một hồi chuông báo động. Ngay lập tức, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã phải kích hoạt trạng thái phối hợp khẩn cấp với các cơ quan an ninh và y tế hàng đầu Bắc Mỹ nhằm siết chặt các biện pháp kiểm tra dịch tễ.

Ngoài đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo thì nhiều đại diện châu Phi cũng nằm trong danh sách được quan tâm đặc biệt vì đây đang là "vùng đỏ". Đáng ngại hơn, rủi ro lây nhiễm không chỉ giới hạn ở vài đội bóng đơn lẻ, nó có thể lây sang CĐV.

Trong một giải đấu có quy mô mở rộng lên tới 48 đội như năm nay, mật độ di chuyển và giao lưu giữa các quốc gia từ khắp các châu lục là cực kỳ lớn. Theo thống kê, tần suất di chuyển bằng đường hàng không dịp World Cup 2026 sẽ tăng lên 40% so với bình thường, điều đó cũng có nghĩa nguy cơ bệnh dịch lây lan tăng cao.

Bóng ma dịch bệnh đe dọa World Cup 2026 - 2

CHDC Congo phải hủy trại tập huấn ở quê nhà

Chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu kiểm soát có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dây chuyền, đe dọa trực tiếp đến tính toàn vẹn của lịch thi đấu và sức mạnh nhân sự của nhiều tập thể. Đứng trước bài toán hóc búa này, theo Reuters thì FIFA ngay lập tức bắt tay cùng Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Bộ An ninh Nội địa Mỹ cùng các cơ quan y tế của Canada và Mexico.

Mục tiêu tối thượng của họ là xây dựng một "hàng rào" kiểm tra y tế nhiều tầng, bọc lót chặt chẽ ngay từ các cửa ngõ nhập cảnh. Tất cả các đội khi đặt chân tới Bắc Mỹ sẽ phải trải qua quy trình tầm soát dịch tễ nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra thân nhiệt tự động, khai báo lịch trình di chuyển chi tiết và lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp nghi vấn.

Bên cạnh đó, đại bản doanh của 48 đội bóng sẽ được giám sát y tế liên tục 24/7 để phát hiện sớm bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Việc áp dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc theo dõi luồng di chuyển của các cổ động viên tại các thành phố đăng cai cũng đang được cân nhắc triển khai. Hy vọng rằng sự chủ động của FIFA và các nước chủ nhà sẽ là điểm tựa vững chắc để trái bóng World Cup 2026 có thể lăn một cách an toàn nhất.

Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Vợ xinh như hoa giúp hồi sinh "thần đồng" Brazil Endrick
Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Vợ xinh như hoa giúp hồi sinh "thần đồng" Brazil Endrick

Sau giai đoạn không như ý tại Real Madrid, Endrick đã tìm lại phong độ khi chuyển sang khoác áo Lyon theo dạng cho mượn. Sự hồi sinh mạnh mẽ của thần...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/05/2026 06:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN