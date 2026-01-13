Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

U23 Việt Nam "né" U23 Nhật Bản, gặp đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Sau khi giành quyền vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B.

Với thành tích toàn thắng (9 điểm/3 trận), U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết U23 châu Á cùng ngôi nhất bảng A. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán đội nhì bảng B, trận đấu diễn ra vào 22h30 ngày 16/1.

U23 Việt Nam "né" U23 Nhật Bản, gặp đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á? - 1

Hiện tại, sau 2 lượt trận tại bảng B, U23 Nhật Bản đã sớm giành vé vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng. U23 UAE và U23 Syria cùng có 3 điểm, tạm chia nhau 2 vị trí tiếp theo, trong khi U23 Qatar chưa giành được điểm nào và đã chính thức bị loại.

Ở lượt trận cuối, U23 Nhật Bản gặp Qatar trong màn so tài mang tính chất thủ tục. Tâm điểm của bảng đấu sẽ dồn vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa U23 UAE và U23 Syria, nơi tấm vé còn lại được quyết định.

Về cục diện, UAE đang nắm lợi thế rõ rệt. Họ chỉ cần 1 điểm để đi tiếp nhờ chỉ số phụ tốt hơn Syria (-1 so với -4). Ngược lại, U23 Syria không còn lựa chọn nào khác ngoài một chiến thắng nếu muốn tự quyết số phận.

Cục diện bảng B U23 châu Á hiện tại

U23 Việt Nam "né" U23 Nhật Bản, gặp đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á? - 2

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam quyết chiến U23 Saudi Arabia: Trung Kiên liên tiếp cứu thua, cột dọc lên tiếng
U23 Việt Nam quyết chiến U23 Saudi Arabia: Trung Kiên liên tiếp cứu thua, cột dọc lên tiếng

U23 Saudi Arabia dồn ép mạnh mẽ trong suốt trận đấu, nhưng U23 Việt Nam vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên, cùng với một...

Bấm xem >>

-13/01/2026 00:41 AM (GMT+7)
