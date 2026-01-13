U23 Việt Nam "né" U23 Nhật Bản, gặp đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á?

Với thành tích toàn thắng (9 điểm/3 trận), U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết U23 châu Á cùng ngôi nhất bảng A. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán đội nhì bảng B, trận đấu diễn ra vào 22h30 ngày 16/1.

Hiện tại, sau 2 lượt trận tại bảng B, U23 Nhật Bản đã sớm giành vé vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng. U23 UAE và U23 Syria cùng có 3 điểm, tạm chia nhau 2 vị trí tiếp theo, trong khi U23 Qatar chưa giành được điểm nào và đã chính thức bị loại.

Ở lượt trận cuối, U23 Nhật Bản gặp Qatar trong màn so tài mang tính chất thủ tục. Tâm điểm của bảng đấu sẽ dồn vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa U23 UAE và U23 Syria, nơi tấm vé còn lại được quyết định.

Về cục diện, UAE đang nắm lợi thế rõ rệt. Họ chỉ cần 1 điểm để đi tiếp nhờ chỉ số phụ tốt hơn Syria (-1 so với -4). Ngược lại, U23 Syria không còn lựa chọn nào khác ngoài một chiến thắng nếu muốn tự quyết số phận.

Cục diện bảng B U23 châu Á hiện tại

