Juventus vs Cremonese 13/01/26 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
4
Logo Cremonese - CRE Cremonese
0
Liverpool vs Barnsley 13/01/26 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
2
Logo Barnsley - BAR Barnsley
1
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Đình Bắc tiết lộ chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik trước siêu phẩm định mệnh

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Thủ thành Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có những chia sẻ sau khi tỏa sáng giúp U23 Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, hiên ngang tiến vào tứ kết.

🧤 Trung Kiên: “Ra sân là nghĩ đến 3 điểm, cả đội chơi hơn 100% sức lực”

Trước sức ép nghẹt thở từ U23 Saudi Arabia trong suốt 90 phút, Trần Trung Kiên đã có màn trình diễn xuất thần, trở thành điểm tựa lớn nhất nơi hàng thủ U23 Việt Nam. Thủ môn sinh năm 2003 liên tiếp từ chối các cơ hội rõ rệt của đội chủ nhà, với ít nhất 3–4 pha cứu thua mang tính bước ngoặt, góp công lớn vào chiến thắng tối thiểu 1-0.

Trung Kiên khiến các chân sút bên phía U23 Saudi Arabia nản lòng.

Chia sẻ sau trận đấu, Trung Kiên cho biết U23 Việt Nam không hề nhập cuộc với tâm thế phòng ngự cầu hòa: “Bước ra sân, mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm. Chúng tôi đã chơi với hơn 100% sức lực, đây là một trận đấu phòng ngự rất kiên cường”.

Chiến thắng trước Saudi Arabia giúp U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, giành 9 điểm tuyệt đối và hiên ngang tiến vào tứ kết. Thủ môn của U23 Việt Nam không giấu được niềm vui: “Cảm giác giành ngôi đầu bảng thực sự rất vui và hưng phấn. Có 9 điểm tuyệt đối là thành quả lớn, nhưng vào tứ kết rồi thì toàn đội sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục thể hiện bản thân”.

⚡ Đình Bắc tiết lộ chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik trước siêu phẩm định mệnh

Nếu Trung Kiên là “lá chắn thép”, thì Đình Bắc chính là mũi tên “kết liễu” U23 Saudi Arabia. Được tung vào sân trong hiệp hai, tiền đạo của U23 Việt Nam đã ghi siêu phẩm bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Đình Bắc một lần nữa được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận của U23 Việt Nam.

Sau trận, Đình Bắc tiết lộ anh không được yêu cầu dâng cao quá nhiều: “HLV Kim Sang Sik dặn tôi không dâng quá cao vì thể lực toàn đội không còn đảm bảo sau hai trận liên tiếp, một số anh em cũng gặp chấn thương. Tôi được yêu cầu hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, khi có bóng thì cố gắng đẩy ra biên và đâm vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương”.

Nói về khoảnh khắc ghi bàn, Đình Bắc khẳng định đó là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện. “Bàn thắng đó là thành quả của sự chuẩn bị tốt từ toàn đội. Tôi xin cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội đã tạo điều kiện để tôi có được bàn thắng này”, tiền đạo mang áo số 7 nói.

Đình Bắc cũng thừa nhận thử thách cực lớn khi phải đối đầu đội chủ nhà Saudi Arabia trong trận quyết định ngôi đầu bảng: “Gặp chủ nhà không hề dễ dàng. Nhưng U23 Việt Nam rất đoàn kết, đồng lòng và chiến đấu vì nhau. Đây là thành quả chung của toàn đội”.

Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia không chỉ giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết, mà còn đánh dấu lần đầu tiên đội toàn thắng vòng bảng tại VCK U23 châu Á. Với phong độ ấn tượng, tinh thần thép và những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang mở ra hy vọng lớn cho hành trình phía trước của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

-13/01/2026 02:44 AM (GMT+7)
