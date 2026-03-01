Nam đô vật mất mạng, bùng nổ tranh cãi nên bỏ hay tiếp tục vật hội làng

Một tai nạn thương tâm tại hội vật làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) chiều 26/2 đã khiến nam đô vật 44 tuổi không qua khỏi sau chấn thương vùng cổ. Sự việc làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong dư luận, nên dừng hay tiếp tục duy trì vật hội làng, nét văn hóa truyền thống đầu xuân.

Tai nạn thể thao là điều không ai mong muốn nhưng luôn hiện hữu

Làn sóng tranh luận: Giữ truyền thống hay ưu tiên an toàn?

Ngay sau khi thông tin lan truyền, mạng xã hội xuất hiện hàng nghìn bình luận chia sẻ cảm xúc bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều người xót xa khi “ngày vui hóa ngày buồn”, cho rằng lễ hội dân gian không nên tồn tại những môn đối kháng tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt khi người tham gia phần lớn là nông dân, không phải vận động viên chuyên nghiệp.

Một bộ phận ý kiến đề xuất nên dừng hẳn vật hội làng hoặc thay bằng các hoạt động nhẹ nhàng hơn như kéo co, chạy bộ, vật tay… để tránh nguy cơ đáng tiếc tái diễn. Quan điểm này đặt an toàn lên hàng đầu, cho rằng không thể đánh đổi sinh mạng con người vì yếu tố truyền thống.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người nhìn nhận đây là tai nạn thể thao ngoài ý muốn. Theo họ, vật cổ truyền là di sản văn hóa lâu đời, đề cao tinh thần thượng võ và gắn kết cộng đồng. “Môn đối kháng nào cũng có rủi ro”, một tài khoản bình luận. Không ít ý kiến cho rằng thay vì xóa bỏ, cần siết chặt khâu tổ chức, nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chuyên môn.

Đáng chú ý, nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thông với cả hai phía. Người thi đấu cùng nạn nhân dù không cố ý cũng có thể mang theo nỗi ám ảnh suốt đời. Tai nạn này vì thế không chỉ là mất mát của một gia đình, mà còn là cú sốc tinh thần với cộng đồng làng xã.

Góc nhìn pháp lý và bài toán tổ chức lễ hội

Theo ý kiến của một số luật sư được trao đổi trên truyền thông, hành vi quật ngã trong thi đấu vật là động tác kỹ thuật bình thường của môn thể thao đối kháng. Nếu không có yếu tố cố ý gây thương tích hay tước đoạt tính mạng, thì không có căn cứ xử lý hình sự về các tội danh như “Cố ý gây thương tích” hoặc “Giết người”. Đây được xem là rủi ro ngoài ý muốn trong hoạt động thể thao hợp pháp.

Tuy vậy, các luật sư cũng nhấn mạnh yếu tố nhân văn và trách nhiệm dân sự. Việc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân là cần thiết, vừa thể hiện tình làng nghĩa xóm, vừa phù hợp với tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Từ sự việc này, vấn đề lớn hơn được đặt ra là cách tổ chức vật hội làng trong bối cảnh hiện đại. Giải pháp không nằm ở việc “xóa sổ” vật truyền thống, mà ở cách làm cho nó an toàn hơn như siết chặt khâu kiểm tra sức khỏe và phân hạng cân, nâng chuẩn trọng tài để kiểm soát các đòn nguy hiểm, bố trí lực lượng y tế, cấp cứu túc trực đầy đủ, đồng thời điều chỉnh luật thi đấu phù hợp với tính chất lễ hội thay vì đặt nặng thắng thua.