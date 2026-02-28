Lại Lý Huynh thắng cao thủ hạng 7 Trung Quốc, vào bán kết siêu giải cờ tướng

🌟 Trận đấu quyết định

Chiều tối ngày 27/2, Lại Lý Huynh bước vào lượt trận thứ 6, lượt trận cuối cùng của bảng B trong khuôn khổ vòng chung kết siêu giải đấu cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 diễn ra ở Trung Quốc. Đối thủ của anh là Lưu Tử Kiện, kỳ thủ đang xếp hạng 7 của cờ tướng Trung Quốc.

Lại Lý Huynh xuất sắc giành vé vào bán kết siêu giải đấu cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026

Trước đó vào trưa cùng ngày tại lượt trận thứ 5, Lại Lý Huynh đã chia điểm với Lưu Bách Hoành, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng B cũng như tấm vé duy nhất vào bán kết tại bảng đấu này. Điều này bắt buộc đại diện của Việt Nam phải giành chiến thắng trước Lưu Tử Kiện nhằm tự quyết tấm vé đi tiếp của mình.

💥 Đẳng cấp nhà đương kim vô địch thế giới

Bước vào trận đấu, Lưu Tử Kiện tấn công dồn dập. Lại Lý Huynh bình tĩnh, phòng thủ chặt chẽ. Trước sức ép của đối phương, nhà đương kim vô địch thế giới vẫn có những nước đi tối ưu khiến cho Lưu Tử Kiện mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Càng về cuối trận, đại diện của Việt Nam có lợi thế rõ rệt khi còn gần 20 phút suy nghĩ, trong khi Lưu Tử Kiện chỉ còn vỏn vẹn 2 phút.

Lại Lý Huynh bất bại dù rơi vào bảng đấu khó khăn

Lại Lý Huynh có màn phản công cực hay, dùng Pháo tấn công khơi mào cho màn bắt thành công ăn 2 quân Sĩ của đối phương. Dù gặp bất lợi, Lưu Tử Kiện cho thấy bản lĩnh của cao thủ hàng đầu làng cờ tướng Trung Quốc giữ vững được thế trận, thậm chí thành công bắt Tốt để lấy lại lợi thế, khiến Lại Lý Huỳnh một lần nữa rơi vào thế khó khăn.

Trong giai đoạn tàn cuộc, Lại Lý Huynh bằng sự tập trung cao độ, kỹ lưỡng trong từng nước đi đã hóa giải mọi ý đồ của đối thủ. Điều này khiến Lưu Tử Kiện dần rơi vào thế hạ phong và phải chấp nhận thua cuộc. Ở lượt trận cùng giờ, Lưu Bách Hoành đã bị Quách Phụng Đạt cầm hòa.

Với kết quả này, Lại Lý Huynh (12 điểm) giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi nhất tại bảng B vào bán kết. Kỳ thủ của Việt Nam có chắc chắn 50.000 nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng). Đối thủ của Lại Lý Huynh tại bán kết là Triệu Phàn Vỹ. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 28/2. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Doãn Thăng và Trình Vũ Đông. Nhà vô địch của giải sẽ nhận số tiền thưởng lên đến 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng).