U23 Việt Nam dự U23 châu Á: Sức bật từ SEA Games, "Vua Đông Nam Á" tiến xa đến đâu?

Sức bật từ SEA Games

Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2025 rực rỡ bằng tấm HCV SEA Games 33 đầy thuyết phục. “Những chiến binh sao vàng” lên ngôi với thành tích toàn thắng, trong đó màn lội ngược dòng đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan ở trận chung kết đã minh chứng cho bản lĩnh lì lợm của lứa cầu thủ U22/U23 hiện tại.

U23 Việt Nam đang hừng hực khí thế sau tấm HCV SEA Games 33

Cú đúp danh hiệu U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 đã khẳng định vị thế số 1 của bóng đá trẻ Việt Nam tại khu vực. Đó cũng là bước chạy đà không thể tốt hơn của thầy trò HLV Kim Sang Sik cho VCK U23 châu Á 2026.

Nhìn vào danh sách đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á, có thể thấy HLV Kim Sang Sik quyết định giữ nguyên bộ khung U22 Việt Nam vừa lên ngôi tại SEA Games 33. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bổ sung thêm 2 nhân tố mới là hậu vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex TP.HCM), nhằm tăng chiều sâu đội hình trước sân chơi châu lục đầy thử thách.

Trước thềm U23 châu Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam “có khả năng vô địch”. AFC xếp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chung với nhóm đội mạnh hàng đầu châu Á như U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc hay U23 Saudi Arabia...

Việc AFC đánh giá cao U23 Việt Nam là điều dễ hiểu, bởi trong quá khứ, “Những chiến binh sao vàng” từng giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Ở kỳ gần nhất, U23 Việt Nam cũng lọt vào tới tứ kết giải đấu.

Với khí thế đang lên sau tấm HCV SEA Games 33 và thế hệ cầu thủ gắn bó cùng nhau qua nhiều giải đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích mới tại đấu trường châu lục.

Bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh U23 Singapore 0-1 U23 Việt Nam U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng

Mơ tái lập kỳ tích Thường Châu

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ mở màn hành trình bằng cuộc chạm trán U23 Jordan (6/1), trước khi lần lượt đối đầu U23 Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà U23 Saudi Arabia (12/1). Để vượt qua vòng bảng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải giành được một trong hai vị trí đầu bảng. Đây là bảng đấu khó lường bởi sự chênh lệch giữa các đội không lớn.

HLV Kim Sang Sik giữ nguyên bộ khung vừa giành HCV SEA Games 33 cho VCK U23 châu Á

AFC nhận định: “Với cục diện này, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng giành một trong hai suất vào tứ kết”. AFC còn nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam đặt mục tiêu khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường châu lục sau khi không thể vượt qua vòng tứ kết, kể từ khi giành ngôi á quân U23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp đại diện của bảng B ở vòng tứ kết (một trong các đội U23 Nhật Bản, U23 Qatar, U23 UAE hoặc U23 Syria).

Khác với cấp độ ĐTQG, các giải đấu lứa trẻ luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Thêm nữa, không giống giải đấu năm 2024, U23 châu Á 2026 không được tính là vòng loại môn bóng đá nam Olympic.

Thành tích của các đội bóng tại U23 châu Á 2026 không liên quan đến việc xác định suất dự các giải thế giới và Thế vận hội cũng như tính điểm bảng xếp hạng FIFA. Do đó, các đội bóng hàng đầu có thể sẽ không mang tới Saudi Arabia những con người tốt nhất. Đây sẽ là cơ hội cho U23 Việt Nam làm nên bất ngờ.