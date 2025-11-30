Áp lực của ông Kim Sang-sik trước thềm SEA Games 33

Huấn luyện viên Kim Sang-sik kể từ khi thay ông Troussier dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U22/U23 Việt Nam đã cho thấy sự mát tay. Ông giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Sau đó ông giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Đó là những danh hiệu đã giúp bóng đá Việt Nam thắp lên hy vọng lớn sau chuỗi thời gian ảm đạm kể từ khi chia tay ông Park Hang-seo.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng trước áp lực. Ảnh: VFF

Và cũng chính điều đó đã giúp ông Kim Sang-sik tiếp tục được kỳ vọng sẽ cùng U22 Việt Nam giành Huy chương vàng tại SEA Games 33. Chính ông Kim cũng nhiều lần khẳng định mục tiêu sẽ giành chức vô địch giải đấu trên đất Thái Lan. Nếu làm được điều đó, ông Kim sẽ tiếp tục ghi dấu ấn và tiệm cận thành tích của ông Park Hang-seo.

Ông Park từng cùng U23 Việt Nam vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp là 30 và 31. Điều mà bóng đá Việt Nam chờ đợi suốt 60 năm. Đó là thời điểm mà thể lệ giải đấu vẫn cho phép các đội đăng ký 2 cầu thủ ngoài đội tuổi. Điều này giúp ông Park Hang-seo có cơ hội chọn quân bài tốt nhất và các nhân tố đó đã làm nên chuyện.

Gần nhất ở kỳ SEA Games 32 trên đất Campuchia, ban tổ chức đã bỏ quy định các đội được đăng ký cầu thủ quá tuổi. U22 Việt Nam thời điểm đó được dẫn dắt bởi ông Troussier đã không bảo vệ được chức vô địch. Họ chỉ giành Huy chương đồng.

Bây giờ, trước mắt ông Kim Sang-sik sẽ là thử thách không nhỏ khi phải thực hiện nhiệm vụ lớn tiếp theo. Ông Kim dù đã xác định rõ mục tiêu nhưng không tránh được áp lực. Đó là điều dễ hiểu khi các đội bóng lớn đều có tham vọng ở giải này.

Ngày 29/11, U22 Việt Nam sẽ công bố danh sách chính thức. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết: “Với tư cách huấn luyện viên trưởng, điều này thực sự khó. Tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi. Họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ. Tôi cố gắng thận trọng và tìm đội hình tốt nhất để công bố”.

Lực lượng U22 Việt Nam lần này gồm nhiều cầu thủ được đánh giá có kinh nghiệm khi từng tham gia nhiều giải quốc tế và góp mặt ở đội hình tuyển quốc gia. Chính vì thế mà ông Kim Sang-sik có những sự phân vân nhất định.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại bảng B cũng được điều chỉnh với lượt trận mở màn sẽ diễn ra vào ngày 3/12, sớm hơn một ngày so với kế hoạch cũ, trong khi lượt trận thứ hai vẫn giữ nguyên ngày 11/12. Các trận bán kết và chung kết lần lượt diễn ra ngày 15/12 và 18/12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Rajamangala (Bangkok).

Bên cạnh thay đổi về địa điểm và lịch thi đấu, môn bóng đá nam SEA Games 33 có biến động đáng chú ý về số lượng đội tham dự. Theo đó, ngày 27/11, Ủy ban Olympic Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam và bóng đá nữ. Quyết định này khiến bảng A – ban đầu gồm Thái Lan, Timor-Leste và Campuchia – chỉ còn hai đội. Ban tổ chức đã tiến hành điều chỉnh, dự kiến đưa U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để thế chỗ Campuchia. Theo phương án này, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 9 đội tuyển tham dự và được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore; Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào và Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Bangkok vào sáng 1/12. Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã chủ động lên phương án nhằm bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển. Bộ phận tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có mặt tại Bangkok từ ngày 30/11 để tiến hành kiểm tra điều kiện khách sạn, sân tập, sân thi đấu và các yêu cầu hậu cần liên quan, qua đó hỗ trợ tối đa cho thầy trò Kim Sang-sik trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33.