U23 Việt Nam chốt danh sách đấu U23 Jordan: Bùi Vĩ Hào bị loại, “đặt cược” vào Thanh Nhàn

⚠️ Nguy cơ U23 Việt Nam ra quân với đội hình không đầy đủ

Theo điều lệ vòng chung kết U23 châu Á 2026, mỗi đội tuyển được đăng ký tối thiểu 18 và tối đa 23 cầu thủ. Danh sách cuối cùng phải gửi AFC chậm nhất 10 ngày trước trận mở màn, với U23 Việt Nam là trận gặp U23 Jordan vào ngày 6/1.

Lê Phát được giữ lại dù không có tên trong danh sách sơ bộ được AFC công bố hôm 4/1.

Ngày 4/1, AFC công bố danh sách đăng ký chính thức của 16 đội tuyển. So với lực lượng giành huy chương vàng SEA Games 33, U23 Việt Nam có 3 sự điều chỉnh: Phạm Đình Hải, Lê Văn Hà và Bùi Vĩ Hào lần lượt thay cho Nguyễn Tân, Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Lê Phát.

Dù vậy, trên thực tế, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể bước vào trận ra quân với thành phần lực lượng sứt mẻ. Trường hợp đáng chú ý đầu tiên là thủ môn Phạm Đình Hải. Do Nguyễn Tân dính chấn thương vai trong quá trình tập luyện, ban huấn luyện U23 Việt Nam buộc phải triệu tập bổ sung Đình Hải và nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký với AFC vào ngày 31/12.

AFC đã chấp thuận, bởi vị trí thủ môn mang tính đặc thù và mỗi đội phải có tối thiểu 3 người gác đền. Tuy nhiên, Đình Hải vẫn chưa thể sang Saudi Arabia do chưa được cấp thị thực nhập cảnh vào Saudi Arabia, nguyên nhân đến từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài tại nhiều quốc gia.

Theo cập nhật mới nhất, sớm nhất đến ngày 5/1, thủ tục nhập cảnh của thủ thành này mới được giải quyết. Dẫu vậy, việc hội quân muộn không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của U23 Việt Nam, bởi đội vẫn còn Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình, hai thủ môn đã tập luyện xuyên suốt thời gian qua.

🔄 Thanh Nhàn được “đặt cược”, Lê Phát chờ cơ hội

Ở tuyến trên, HLV Kim Sang Sik thực sự đau đầu khi mới đây Bùi Vĩ Hào bị đau gần vết mổ dây chằng cổ chân phải sau trận đấu tập thua U23 Syria 1-2 hôm 30/12, trong khi Nguyễn Thanh Nhàn vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương cơ đùi.

HLV Kim Sang Sik khá đau đầu với tình hình lực lượng U23 Việt Nam trước thềm U23 châu Á 2026.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên đánh giá y tế, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định gạch tên Bùi Vĩ Hào vào trưa ngày 5/1, đồng thời giữ lại Thanh Nhàn trong danh sách đăng ký chính thức U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2026, với kỳ vọng tiền đạo này có thể kịp trở lại từ lượt trận thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan (9/1).

Theo điều lệ giải, mỗi đội được phép thay cầu thủ chấn thương hoặc ốm nặng trong vòng 24 giờ trước trận đầu tiên, với điều kiện có xác nhận của cơ quan y tế do AFC chỉ định.

🧠 Đình Bắc chắc suất, hàng công xoay tua

Trong khi đó với Nguyễn Lê Phát, tiền đạo sinh năm 2007 được giữ lại sau khi ghi bàn danh dự ở trận “tổng duyệt” với U23 Syria. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn hạn chế, khả năng Lê Phát phải chấp nhận vai trò dự bị ở giải đấu lần này là điều dễ hiểu.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhiều khả năng vận hành hàng công với 3 mũi nhọn. Đình Bắc gần như chắc suất đá chính, trong khi hai vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Lê Văn Thuận, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ, Khuất Văn Khang và Lê Viktor.

U23 Việt Nam chỉ còn một ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận mở màn bảng A gặp U23 Jordan (ngày 6/1), sau đó lần lượt chạm trán U23 Kyrgyzstan (9/1) và U23 Saudi Arabia (12/1). Chiều ngày 5/1, HLV Kim Sang Sik sẽ tham dự cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.