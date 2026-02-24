Sinner trước tâm bão: Đẳng cấp lung lay hay dư luận chỉ phản ứng quá đà?

Hai trận thua trong tháng 2/2026 đủ để mạng xã hội dậy sóng. Những cụm từ như “sa sút”, “hết thời”, “bị bắt bài” bắt đầu xuất hiện quanh cái tên Jannik Sinner. Nhưng liệu tay vợt từng thống trị mùa giải 2024-2025 có thực sự rơi vào khủng hoảng, hay đây chỉ là phản ứng thái quá trước một tiêu chuẩn chiến thắng đã bị đẩy lên mức phi thực tế?

Sinner nhận nhiều áp lực sau 2 trận thua trong tháng 2/2026

Hai thất bại và sự phóng đại quen thuộc

Sinner mở màn 2026 bằng thất bại 5 set trước Novak Djokovic ở bán kết Australian Open, trận đấu chấm dứt chuỗi hai năm thống trị của anh tại Melbourne. Sau đó là trận thua ba set trước tài năng trẻ Jakub Mensik tại Doha.

Nghe qua, đó là hai thất bại. Nhưng đặt vào bối cảnh, đây là hai trận thua trước một huyền thoại và một tay vợt trẻ đang ở top 20 thế giới. Không có cú sảy chân trước đối thủ ngoài top 100. Không có chuỗi thua kéo dài. Không có dấu hiệu sụp đổ phong độ.

Vấn đề nằm ở chỗ, Sinner đã chiến thắng quá nhiều. Trong hai mùa 2024 và 2025, anh chỉ thua tổng cộng… 12 trận. Riêng năm 2025, anh vào chung kết 10/12 giải tham dự. Khi bạn đạt đến mức gần như “bất bại”, chỉ một bước hụt chân cũng bị nhìn như khủng hoảng.

Quần vợt đỉnh cao không vận hành theo logic hoàn hảo. Thắng và thua là hai mặt tất yếu. Nhưng với Sinner, thất bại bỗng trở thành điều “không được phép”.

Khủng hoảng của phong độ hay khủng hoảng của cách nhìn?

Huyền thoại Ý Adriano Panatta đã phản ứng gay gắt trước làn sóng chỉ trích. Theo ông, gọi đây là “khủng hoảng” là điều phi lý. Thua Djokovic, một tượng đài. Thua Mensik, tài năng trẻ hàng đầu. Đó là thực tế của thể thao đỉnh cao, không phải dấu hiệu suy tàn.

Thực tế quan trọng hơn nằm ở phía trước. 2 giải ATP 1000 sắp tới tại Mỹ và mùa đất nện châu Âu mới là giai đoạn quyết định. Sự so sánh giữa Sinner và Carlos Alcaraz sẽ chỉ có câu trả lời rõ ràng ở các Grand Slam, nơi bản lĩnh, thể lực và đẳng cấp chiến thuật được kiểm chứng khắc nghiệt nhất.

Hai trận thua không thể xóa đi bốn danh hiệu Grand Slam. Không thể xóa đi vị thế số 1 thế giới mà anh từng nắm giữ. Và càng không thể định nghĩa một mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu.

Nếu có khủng hoảng, có lẽ đó là khủng hoảng của kỳ vọng, khi người ta quen với việc Sinner chiến thắng đến mức quên rằng anh cũng là con người.

Sinner có thể thua. Nhưng để nói anh đang sụp đổ? Còn quá sớm.