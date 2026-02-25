12 điểm nhấn rúng động Olympic mùa đông: "Cháy" bao cao su, soi kĩ vùng "nhạy cảm"

Olympic mùa đông 2026 diễn ra từ 6/2 đến 22/2 tại Milan và Cortina d’Ampezzo (Ý), quy tụ gần 3.000 VĐV tranh tài ở các môn trên băng và tuyết. Trong hơn hai tuần sôi động, người hâm mộ chứng kiến loạt cuộc đấu nghẹt thở, những nhà vô địch mới và không ít cú sốc lớn.

Có nhiều câu chuyện, scandal đáng nhớ tại Olympic mùa đông 2026

Đội khúc côn cầu nam Mỹ giành HCV sau 46 năm khi hạ Canada 2-1 trong hiệp phụ. Alysa Liu mang về vàng đơn nữ trượt băng nghệ thuật cho Mỹ sau 24 năm chờ đợi, còn Slovenia gây tiếng vang ở nhảy cầu tuyết.

Tuy nhiên, bên cạnh vinh quang, Milano Cortina 2026 còn gây chú ý bởi hàng loạt tranh cãi và câu chuyện bên lề gây sốc. Dưới đây là 12 điểm nhấn rúng động nhất của kỳ Olympic đặc biệt này.

1. Alysa Liu chấm dứt 24 năm chờ đợi vàng của Mỹ

VĐV trượt băng nghệ thuật Alysa Liu mang về HCV đơn nữ cho Mỹ lần đầu tiên sau 24 năm. Từng giải nghệ vì áp lực tâm lý, Liu trở lại theo cách của riêng mình và đăng quang đầy thuyết phục. Một hành trình tái sinh đúng nghĩa.

2. Làng Olympic “cháy” bao cao su sau 3 ngày

Khoảng 10.000 chiếc bao cao su được phát miễn phí đã hết sạch chỉ trong ba ngày đầu. Ủy ban Olympic quốc tế phải nhanh chóng bổ sung nguồn cung. Truyền thông Ý mô tả bầu không khí ở làng VĐV năm nay “nóng” hơn bao giờ hết.

3. “Penisgate”, bê bối khiến môn nhảy cầu tuyết bị soi… đũng quần

Cơ quan chống doping thế giới điều tra nghi vấn một số VĐV nhảy cầu tuyết tiêm axit hyaluronic vào vùng kín để được cấp trang phục rộng hơn, từ đó tạo lợi thế khí động học. Dù chưa có ai bị bắt quả tang, câu chuyện khiến mạng xã hội dậy sóng và biến phần trang phục thi đấu thành tâm điểm tranh cãi. Và ở cuộc thi tại Olympic 2026, các VĐV thường bị soi kĩ... đũng quần mỗi khi tranh tài.

4. VĐV Na Uy xin lỗi người yêu ngay trên sóng truyền hình

Sau khi giành HCĐ, Sturla Holm Laegreid công khai xin lỗi bạn gái vì từng phản bội cô. Lời thú nhận được ví như “tự sát”, còn người trong cuộc cho biết “rất khó tha thứ”. Thể thao bỗng thành sân khấu tình cảm.

5. Gia đình Prevc đi vào lịch sử

Hai anh em Domen và Nika Prevc giúp Slovenia giành nhiều huy chương nhảy cầu tuyết. Cùng với hai người anh khác từng giành huy chương năm 2022, gia đình Prevc trở thành gia đình đầu tiên có bốn anh em đều đoạt huy chương Olympic mùa đông.

6. VĐV Ukraine bị loại vì chiếc mũ tưởng niệm

Tay đua skeleton Vladyslav Heraskevych bị truất quyền thi đấu do từ chối tháo chiếc mũ in hình các VĐV Ukraine thiệt mạng trong chiến sự. Anh tuyên bố có những điều “quan trọng hơn huy chương”, làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa thể thao và chính trị.

7. “Bàn thắng vàng” đưa Mỹ lên đỉnh khúc côn cầu

Sau 46 năm, đội tuyển khúc côn cầu nam Mỹ mới lại giành HCV, nhờ bàn thắng quyết định trong hiệp phụ trước Canada. Không còn màu sắc Chiến tranh Lạnh như năm 1980, nhưng kịch tính không hề kém.

8. “Quad God” gây sốc khi rơi khỏi bục podium

Ilia Malinin, biệt danh “Thần bốn vòng” là ứng viên số một cho HCV trượt băng nam, nhưng liên tục ngã ở phần thi tự do và chỉ xếp thứ 8 chung cuộc. Dù vậy, anh vẫn gây chú ý khi thực hiện cú backflip hợp lệ đầu tiên tại Olympic sau gần nửa thế kỷ.

9. Fan khúc côn cầu bị bắt sau 16 năm lẩn trốn

Một cổ động viên Slovakia bị truy nã vì trộm cắp quay lại Ý để xem đội nhà thi đấu và bị bắt ngay trong kỳ Olympic. Tình yêu thể thao kết thúc bằng… án tù.

10. Tổng thống Trump gọi VĐV Mỹ là “kẻ thua cuộc”

VĐV trượt tuyết Hunter Hess chia sẻ cảm xúc “trái chiều” khi đại diện nước Mỹ. Phát biểu này khiến cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích công khai trên mạng xã hội, châm ngòi tranh luận về quyền tự do bày tỏ quan điểm của VĐV.

11. Màn trình diễn Minions suýt bị hủy phút chót

VĐV Tây Ban Nha Tomas Guarino Sabate suýt không được dùng nhạc phim Minions vì vấn đề bản quyền. May mắn, ca khúc được phê duyệt sát giờ, giúp anh mang đến tiết mục vui nhộn bậc nhất giải đấu.

12. Flavor Flav: Từ cổ động viên thành “ứng viên Olympic”

Rapper 66 tuổi Flavor Flav không chỉ cổ vũ đội xe trượt băng Mỹ mà còn tuyên bố sẽ tập luyện để thi đấu skeleton. Câu nói “66 tuổi, lao xuống dốc 66 dặm/giờ” khiến mạng xã hội bùng nổ.