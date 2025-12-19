Bất ngờ Malaysia giật 200 huy chương, về đích sớm nhất SEA Games 33

Khi các “ông lớn” còn chạy đua chỉ tiêu

Tính đến hết ngày 18/12, cuộc đua huy chương tại SEA Games 33 vẫn chưa ngã ngũ với nhiều đoàn thể thao hàng đầu khu vực. Chủ nhà Thái Lan có 197 HCV, vẫn chưa thể hiện thực hóa tham vọng vượt qua kỷ lục 205 HCV mà Việt Nam từng lập nên ở một kỳ SEA Games.

Malaysia hoàn thành mục tiêu giành 200 huy chương, hướng tới top 4 toàn đoàn

Indonesia đứng thứ hai với 80 HCV, còn khá xa mục tiêu 120 HCV, trong khi đoàn Việt Nam xếp thứ ba với 73 HCV và vẫn cần một ngày thi đấu bùng nổ để chạm ngưỡng 90-110 HCV như kế hoạch.

Giữa bối cảnh các đoàn dẫn đầu vẫn “nước rút” trong ngày thi đấu cuối, Malaysia lại tạo nên dấu ấn rất riêng, không bằng số HCV áp đảo mà bằng mục tiêu tương đối "dễ thở" giành 200 huy chương các loại.

Malaysia chạm mốc 200 huy chương, hoàn thành mục tiêu

Theo thống kê đến hết ngày 18/12, Malaysia đã giành tổng cộng 204 huy chương, gồm 46 HCV, 49 HCB và 109 HCĐ, qua đó trở thành đoàn thể thao hoàn thành mục tiêu sớm bậc nhất với 200 huy chương tại SEA Games 33.

Đáng chú ý, 46 HCV cũng là bước tiến lớn so với SEA Games 2023, nơi Malaysia chỉ giành 34 HCV. Thành tích tích cực ấy giúp đoàn Malaysia mạnh dạn đặt ra mục tiêu mới, vượt Singapore để vươn lên vị trí thứ tư chung cuộc khi SEA Games 33 khép lại.

Ngày thi đấu bùng nổ và cơ hội gia tăng thành tích

Trong ngày 18/12, Malaysia tiếp tục có một ngày thi đấu rực rỡ. Bắn cung mang về HCV, xe đạp lòng chảo trở thành điểm sáng lớn nhất với 3 HCV liên tiếp. Bên cạnh đó, đội kabaddi nam Malaysia cũng đi vào lịch sử khi giành HCV đầu tiên của quốc gia ở môn này tại SEA Games.

Chưa dừng lại ở đó, Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng thành tích trong ngày thi đấu cuối cùng (19/12) trước khi bế mạc.