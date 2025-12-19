Trực tiếp U22 Việt Nam mang HCV SEA Games về nước: Biển người chào đón những người hùng

U22 Việt Nam về nước khi nào?

U22 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi vô địch SEA Games 33. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 dù bị đối thủ dẫn trước với cách biệt 2 bàn ngay trong hiệp một.

Thay vì về nước ngay trong đêm 18/12, U22 Việt Nam chọn ở lại Thái Lan nghỉ ngơi và thư giãn. Đến chiều ngày 19/12, cụ thể vào lúc 15h55, toàn đội mới lên máy bay để trở về nước. Dự kiến đến 17h50 cùng ngày, toàn đội sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài.

U22 Việt Nam tri ân CĐV sau trận

Các CĐV Việt Nam đã được "đi bão" vào đêm qua sau khi chứng kiến U22 Việt Nam ngược dòng. Dự báo sẽ có "biển người" có mặt tại sân bay nội bài để chào đón đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam nghỉ ngơi ít ngày và hội quân trở lại để sang Qatar tập huấn. Đến tháng 1/2026, cả đội sẽ sang Saudi Arabia để dự VCK U23 châu Á 2026.

U22 Việt Nam được thưởng lớn

Tấm HCV vàng SEA Games 33 mang đến cho U22 Việt Nam khoản thưởng lớn. VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng. Chủ tịch CLB Hà Tĩnh, ông Phạm Hoành Sơn thưởng cả đội 1 tỉ đồng, ngoài ra một nhà tài trợ giấu tên thưởng cho đội 500 triệu đồng ngay trong tối 18/12.

Số tiền thưởng mà U22 Việt Nam có thể nhận sẽ còn tăng thêm khi toàn đội về nước. Trong đó, Đình Bắc với màn trình diễn xuất sắc ở SEA Games 33 với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo có thể được các mạnh thường quân thưởng nhiều hơn cả.