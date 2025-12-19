Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trực tiếp U22 Việt Nam mang HCV SEA Games về nước: Biển người chào đón những người hùng

Sự kiện: U22 Việt Nam SEA Games 33 Bóng đá SEA Games 33

U22 Việt Nam sẽ trở về nước trong ngày hôm nay (19/12) sau chiến tích vô địch SEA Games 33.

U22 Việt Nam về nước khi nào?

U22 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi vô địch SEA Games 33. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 dù bị đối thủ dẫn trước với cách biệt 2 bàn ngay trong hiệp một. 

Thay vì về nước ngay trong đêm 18/12, U22 Việt Nam chọn ở lại Thái Lan nghỉ ngơi và thư giãn. Đến chiều ngày 19/12, cụ thể vào lúc 15h55, toàn đội mới lên máy bay để trở về nước. Dự kiến đến 17h50 cùng ngày, toàn đội sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. 

U22 Việt Nam tri ân CĐV sau trận

U22 Việt Nam tri ân CĐV sau trận

Các CĐV Việt Nam đã được "đi bão" vào đêm qua sau khi chứng kiến U22 Việt Nam ngược dòng. Dự báo sẽ có "biển người" có mặt tại sân bay nội bài để chào đón đoàn quân HLV Kim Sang Sik. 

U22 Việt Nam nghỉ ngơi ít ngày và hội quân trở lại để sang Qatar tập huấn. Đến tháng 1/2026, cả đội sẽ sang Saudi Arabia để dự VCK U23 châu Á 2026. 

U22 Việt Nam được thưởng lớn

Tấm HCV vàng SEA Games 33 mang đến cho U22 Việt Nam khoản thưởng lớn. VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng. Chủ tịch CLB Hà Tĩnh, ông Phạm Hoành Sơn thưởng cả đội 1 tỉ đồng, ngoài ra một nhà tài trợ giấu tên thưởng cho đội 500 triệu đồng ngay trong tối 18/12.

Số tiền thưởng mà U22 Việt Nam có thể nhận sẽ còn tăng thêm khi toàn đội về nước. Trong đó, Đình Bắc với màn trình diễn xuất sắc ở SEA Games 33 với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo có thể được các mạnh thường quân thưởng nhiều hơn cả. 

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức - Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/12/2025 08:59 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U22 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U22 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN