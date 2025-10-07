U-23 Việt Nam đá với Qatar và chơi giải ở Trung Quốc để săn vàng SEA Games

Thầy trò Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đánh dấu sự song hành cùng đội tuyển quốc gia trong đợt hội quân đặc biệt lần này. Hoạt động thường lệ của đội tuyển U-23 Việt Nam nằm trong chiến lược dài hơi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã vạch ra, hướng đến hai cột mốc quan trọng ở SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Sự vắng mặt của HLV Kim Sang-sik do đang tập trung toàn lực cùng tuyển quốc gia cho hai trận đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, trao thêm trách nhiệm lên vai HLV Đinh Hồng Vinh. Ông thầy trẻ giữ ghế tạm quyền và trở thành cầu nối đặc biệt trong quá trình đào tạo, đảm bảo rằng lộ trình phát triển của U-23 Việt Nam không bị gián đoạn. Trong buổi tập đầu tiên, ông Vinh và các cộng sự đã triển khai khối lượng công việc chi tiết, tạo sự liền mạch cho toàn đội và giúp các cầu thủ trẻ thích nghi nhanh chóng với nhịp độ làm việc cường độ cao.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tập luyện trong nước đến hết ngày 6-10, sau đó lên đường sang UAE cho chuyến tập huấn quan trọng. Tại đây, thầy trò Đinh Hồng Vinh có hai trận giao hữu chất lượng với U23 Qatar vào ngày 9-10 và ngày 13-10. Đây là hai trận đấu thử nghiệm chất lượng trong sự hợp tác bền chặt giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Qatar kể từ năm 2023.

HLV Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt U-23 Việt Nam do ông Kim Sang-sik bận nắm tuyển Việt Nam đá hai trận vòng loại Asian Cup 2027 tiếp khách Nepal. Ảnh: VFF.

Những chuyến tập huấn song phương sẽ giúp cầu thủ Việt Nam tiếp cận với bóng đá ở trình độ cao hơn, với nhiều cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm quốc tế, yếu tố vô cùng cần thiết để hướng đến các giải đấu lớn.

Chuyến đi UAE chỉ là một phần trong lịch trình dày đặc. Ngay tháng 11, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tiếp tục đến Trung Quốc dự một giải quốc tế theo thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai liên đoàn vào tháng 8-2025. Giải đấu này dự kiến quy tụ chủ nhà U-23 Trung Quốc, U-23 Việt Nam cùng hai đại diện mạnh khác của châu Á, mang lại môi trường thi đấu khắc nghiệt nhưng bổ ích. Rõ ràng, với sự chuẩn bị bài bản, ban huấn luyện và các cầu thủ U-23 Việt Nam đang có cơ hội rèn luyện liên tục, thay vì chỉ dồn lực vào những giải ngắn hạn.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với truyền thông, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến tập huấn tại Qatar: “2 trận đấu trên đất bạn là thời cơ vàng để kiểm tra phong độ và đánh giá một số gương mặt tiềm năng. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi vẫn là huy chương vàng SEA Games 33 và một chiến dịch ấn tượng tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Tất cả đang hướng đến điều đó với sự quyết tâm cao nhất”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam ngày càng trưởng thành hơn sau chức vô địch U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Ảnh: VFF.

Một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý là tân binh Vadim Nguyễn. Đây là cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, lần đầu tiên góp mặt trong đội hình U-23 Việt Nam. Ông Vinh cho biết ban huấn luyện đánh giá cao năng lực và tinh thần của anh, đồng thời khẳng định mọi quyết định lựa chọn nhân sự đều được trao đổi chặt chẽ với HLV Kim Sang-sik. Việc gọi Vadim Nguyễn lên tuyển thử nghiệm cũng cho thấy U-23 Việt Nam luôn mở rộng cánh cửa cho những cầu thủ gốc Việt ở nước ngoài có khát vọng khoác áo đội tuyển.

Bên cạnh đó, trường hợp Lê Viktor cũng thu hút sự quan tâm. Anh hội quân muộn do chấn thương nhẹ từ trận đấu ở CLB và thêm phần ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Dù vậy, Lê Viktor cũng có mặt kịp thời trong buổi tập mới nhất và nhanh chóng bắt nhịp cùng đồng đội.

Tiền vệ Việt kiều Lê Viktor hào hứng trong buổi tập đầu tiên. Ảnh: VFF.

Trong một chia sẻ khác, vị quyền HLV trưởng cũng tiết lộ cách ông phân công nhiệm vụ trong ban huấn luyện để giảm bớt sự bỡ ngỡ và tăng tính hiệu quả: “Dù chỉ là những đợt tập trung ngắn ngày, tôi luôn muốn mọi thứ vận hành trôi chảy. Chúng tôi chi tiết hóa công việc, từ khâu hậu cần đến chuyên môn, để đảm bảo mỗi thành viên đều cảm thấy mình có vai trò quan trọng trong tập thể”.

Có thể nói, đội tuyển U-23 Việt Nam đang bước vào một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc nhưng giàu triển vọng. Những trận đấu với U-23 Qatar và sau đó tham dự giải đấu quốc tế tại Trung Quốc là rất bổ ích cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam.