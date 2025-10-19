Trực tiếp bốc thăm vòng bảng SEA Games: U22 Việt Nam chờ đại chiến Malaysia
(12h, 19/10) Kết quả phân nhóm hạt giống môn bóng đá SEA Games 33 có thể khiến U22 Việt Nam và U22 Malaysia sớm đụng độ ngay vòng bảng.
Lễ bốc thăm chia bảng futsal, bóng đá SEA Games 33 sẽ được dời lại và bắt đầu lúc 12h, thay vì 10h45 như kế hoạch ban đầu.
Lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 33 diễn ra ở Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi vào lúc 10h45 ngày 19/10. Theo kết quả phân nhóm hạt giống, U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống 1 cùng U22 Thái Lan và đương kim vô địch U22 Indonesia.
U22 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ ở vòng bảng SEA Games 33 vào hôm nay
Trong khi đó, nhóm hạt giống 2 gồm U22 Myanmar, U22 Malaysia, U22 Campuchia. Nhóm hạt giống số 3 gồm U22 Philippines, U22 Lào, U22 Singapore. Các đội bóng sẽ được bốc thăm vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết.
Với kết quả phân nhóm hạt giống này, U22 Việt Nam rất có khả năng đụng độ U22 Malaysia ngay từ vòng bảng. Thời gian qua, Malaysia đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhận án phạt từ FIFA vì hành vi sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận trong trận đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở 3 địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.
Môn bóng đá nữ có 8 đội tham dự, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Philippines, Singapore, Malaysia và Indonesia. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với tuyển nữ Thái Lan. Nhóm 2: Myanmar, Campuchia. Nhóm 3: Philippines, Singapore. Nhóm 4: Malaysia, Indonesia.
Môn futsal nam có 6 đội tham dự. Các đội được chia làm hai bảng, mỗi bảng ba đội. Đội tuyển futsal Việt Nam với tấm Huy chương đồng ở kỳ SEA Games 31 (SEA Games 32 không có futsal) sẽ nằm ở nhóm hạt giống số hai và gặp Thái Lan hoặc Indonesia từ vòng bảng.
Môn futsal nữ có 7 đội đăng ký thi đấu. Các đội được chia làm hai bảng, một bảng có 3 đội và một bảng có 4 đội. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cao nhất cùng chủ nhà Thái Lan. Do chủ nhà Thái Lan mặc định được xếp vào bảng có 3 đội nên tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng có 4 đội.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2025 09:33 AM (GMT+7)