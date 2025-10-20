SEA Games 33 áp dụng thể thức mới, U-23 Việt Nam ở bảng ‘tử thần’

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 giúp nhà đương kim vô địch Indonesia may mắn tránh được “bảng tử thần”, trong lúc chủ nhà Thái Lan và Việt Nam gặp những thách thức riêng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tái ngộ Malaysia

Lá thăm ngẫu nhiên đưa U-23 Indonesia nằm ở bảng C cùng các đội Myanmar, Philippines và Singapore. Đây cũng là bảng duy nhất có bốn đội, trong khi hai bảng còn lại chỉ có ba đội. Theo đó, ứng viên Thái Lan rơi vào bảng A cùng Campuchia và Đông Timor, và đây được xem là bảng đấu nhẹ nhất khi cả hai đối thủ của chủ nhà đều chưa từng tạo dấu ấn nổi bật tại các kỳ SEA Games gần đây.

Trong khi đó, bảng B được xem là “tử thần” của vòng bảng khi chứng kiến cuộc so tài căng thẳng giữa đội tuyển U-23 Việt Nam và Malaysia, hai đội bóng vốn có nhiều duyên nợ. Lào là cái tên còn lại của bảng đấu này, tuy bị đánh giá yếu hơn nhưng vẫn được xem là ẩn số có thể gây bất ngờ.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng C với tuyển U-23 Malaysia và Lào tại cuộc chơi SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Theo điều lệ, ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết, cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng còn lại. Vào cuối năm nay, U-23 Indonesia đến SEA Games 33 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Tại SEA Games 32 cách đây hai năm ở Campuchia, họ đã tạo nên kỳ tích khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 5-2 sau hiệp phụ trong trận chung kết, chấm dứt cơn khát vàng kéo dài suốt 32 năm.

Dẫu vậy, hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ Vạn đảo sẽ không hề dễ dàng khi cả hai ứng cử viên nặng ký truyền thống là chủ nhà Thái Lan và Việt Nam đều đặt mục tiêu giành lại vị thế dẫn đầu Đông Nam Á.

Thái Lan hiện vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất trong lịch sử môn bóng đá nam SEA Games, với tổng cộng 16 huy chương vàng. Từ khi giải áp dụng thể thức U-23, “Voi chiến” đã 6 lần lên ngôi vô địch. Việt Nam cũng là một thế lực đáng gờm khi từng 3 lần giành huy chương vàng, trong đó gồm hai danh hiệu liên tiếp vào các năm 2019 và 2021.

Indonesia và Thái Lan giành vàng, bạc SEA Games 32 trong trận chung kết có nhiều thẻ đỏ. Ảnh: CCT.

Thể thức mới ở SEA Games 33

Điểm đáng chú ý nhất của SEA Games lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai chính là việc ban tổ chức quyết định áp dụng thể thức thi đấu mới cho môn bóng đá nam. Nếu như trước đây các đội được chia làm hai bảng (mỗi bảng 5-6 đội), thì năm nay vòng bảng sẽ gồm ba bảng, mỗi bảng 3 hoặc 4 đội.

Thay đổi này giúp giảm đáng kể số trận đấu và mật độ thi đấu dày đặc từng gây nhiều tranh cãi. Ở các kỳ SEA Games trước, mỗi đội có thể phải thi đấu từ 6 đến 7 trận chỉ trong chưa đầy hai tuần, bao gồm 4-5 trận vòng bảng, một trận bán kết và trận chung kết hoặc tranh hạng ba. Việc thi đấu cách ngày khiến cầu thủ gần như không có thời gian hồi phục, dẫn đến nhiều chấn thương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino, người từng dẫn dắt U-23 Thái Lan tại SEA Games 2019, từng chỉ trích thể thức cũ “phi chuyên nghiệp” vì buộc cầu thủ phải ra sân liên tục mà không đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, nhiều CLB trong khu vực cũng tỏ ra lo ngại khi cầu thủ của họ trở về sau SEA Games với tình trạng quá tải.

Chủ nhà Thái Lan có nhiều ưu thế ở SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Thể thức mới được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng này khi mỗi đội chỉ phải thi đấu tối đa 4 trận để giành huy chương vàng, gồm 2 trận vòng bảng, 1 trận bán kết và 1 trận chung kết. Mật độ thi đấu cũng sẽ giãn ra, với mỗi trận cách nhau hai ngày, tạo điều kiện cho cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi thể lực tốt hơn.

Nhưng dù thể thức mới được đánh giá là “nhân văn” hơn, một số ý kiến lo ngại rằng sức hấp dẫn vốn có của môn bóng đá nam tại SEA Games 33 có thể giảm đi. Trước đây, khi các trận đấu diễn ra liên tục, người hâm mộ luôn được thưởng thức bầu không khí bóng đá sôi động hằng ngày. Đặc biệt, tại những kỳ SEA Games do Thái Lan đăng cai như năm 1995 (Chiang Mai) hay 2007 (Nakhon Ratchasima), sân vận động luôn kín chỗ, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Với lịch thi đấu thưa hơn, nhiều người e ngại sức nóng trên khán đài có thể không còn bùng nổ như trước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng chuyên môn và màn trình diễn của các đội bóng, đặc biệt là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, những đội sở hữu lực lượng mạnh và lượng người hâm mộ đông đảo nhất khu vực.

Bóng đá trẻ Indonesia có tham vọng lần thứ hai đăng quang ở SEA Games. Ảnh: CCT.