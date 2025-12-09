U22 Việt Nam ráo riết rèn bóng bổng trước trận quyết đấu Malaysia

Chiều ngày 9/12, U22 Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng tại Bangkok với tinh thần đặc biệt khẩn trương. HLV Kim Sang Sik bất ngờ đưa vào giáo án mới, tập trung gần như hoàn toàn vào các tình huống phòng ngự bóng bổng, điều được xem là “nút thắt” then chốt cho trận gặp U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik sử dụng giáo án mới phòng ngự bóng bổng

Sự điều chỉnh này không phải ngẫu nhiên. Tối ngày 8/12, đội tuyển nữ Việt Nam để thua Philippines ở phút cuối trong một pha không chiến cận thành. Toàn bộ thành viên đội U22 Việt Nam đã xem trận đấu đó, và ngay lập tức, nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra những bài tập cho hàng thủ trước các tình huống treo bóng.

Trên sân, các cầu thủ liên tục luyện tập cách hóa giải những quả tạt tầm trung, bóng bổng vào vòng 16m50, cũng như cách giữ cự ly đội hình khi đối mặt với các pha phạt cố định. Tốc độ và cường độ buổi tập được đẩy lên rất cao, thể hiện sự nghiêm túc của ban huấn luyện.

HLV Kim Sang Sik thử nghiệm thay đổi vị trị để tối ưu sức chiến đấu trong vòng cấm

Không chỉ thay đổi giáo án, HLV Kim Sang Sik còn tiếp tục thử nghiệm những vị trí lạ nhằm tối ưu hóa sức chiến đấu trong vòng cấm. Lê Phát được kéo xuống đá hậu vệ trái, trong khi Viktor Lê được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm để gia tăng khả năng tranh chấp.

Những sắp xếp này cho thấy nhà cầm quân Hàn Quốc đang muốn tạo ra một đội hình linh hoạt, đủ mạnh trong không chiến và đủ chắc chắn khi gặp đối thủ nổi tiếng chơi bóng bổng như Malaysia. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tinh thần, U22 Việt Nam đang đặt mục tiêu rất rõ ràng là giành chiến thắng trước Malaysia để chiếm ngôi nhất bảng B, qua đó tạo lợi thế lớn trước khi bước vào vòng bán kết.

U22 Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tinh thần với mục tiêu giành chiến thắng trước Malaysia

Ngày 11/12 tới, bóng đá Việt Nam bước vào lượt trận cực kỳ căng thẳng khi cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đều thi đấu lúc 16h. U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia trên sân Rajamangala, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar trên sân Chonburi. Cả hai trận đều mang ý nghĩa quyết định và điểm chung là hai đội buộc phải chơi tập trung tối đa, đặc biệt trong các tình huống… bóng bổng.