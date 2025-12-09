ĐT nữ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết, cơ hội vào bán kết SEA Games ra sao?

ĐT nữ Việt Nam bất ngờ "sảy chân"

ĐT nữ Việt Nam vừa phải hứng chịu trận thua đầu tiên tại SEA Games 33. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung áp đảo đối thủ cả trận nhưng không tìm được bàn thắng. Trong khi đó, đối thủ tìm được bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ sau một tình huống tranh cãi.

ĐT nữ Việt Nam bất ngờ thua Philippines ở lượt đấu thứ hai của vòng bảng SEA Games 33

Trận thua này khiến ĐT nữ Việt Nam đánh mất ngôi đầu vào tay ĐT nữ Myanmar. Trước đó, đội tuyển này đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia qua đó có được 6 điểm/2 trận. Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam vẫn đang xếp thứ hai do có hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn so với Philippines. Nhưng chặng đường phía trước còn rất khó khăn.

Ở lượt cuối, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Myanmar. Cuộc đối đầu này luôn căng thẳng trong những năm gần đây. Không những vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn bị áp lực với việc buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp. Philippines chỉ phải đấu với Malaysia ở lượt cuối nên khả năng giành 3 điểm là rất cao. Bởi vậy, ĐT nữ Việt Nam cũng phải thắng Myanmar để ít nhất cân bằng số điểm với 2 đội bóng này.

Theo luật bóng đá được ban tổ chức SEA Games 33 công bố, thứ hạng của các đội ở vòng bảng sẽ được tính theo những tiêu chí sau: 1. Điểm số 2. Hiệu số bàn thắng/thua 3. Tổng số bàn thắng ghi được Nếu như có 2 hoặc nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau dựa trên các tiêu chí trên, thứ hạng sẽ được tính theo: - Hiệu số bàn thắng/thua khi đối đầu trực tiếp - Số bàn thắng ghi được khi đối đầu trực tiếp Nếu 2 hoặc nhiều hơn 2 đội tiếp tục bằng nhau trong những tiêu chí này, tiêu chí Fair Play sẽ được sử dụng, đội nào thấp điểm hơn, đội đó giành quyền đi tiếp. Tiêu chí Fair Play sẽ tính 1 điểm cho thẻ vàng và 3 điểm cho thẻ đỏ từ 2 thẻ vàng và 4 điểm cho thẻ đỏ trực tiếp. Nếu 2 hoặc nhiều hơn 2 đội vẫn bằng nhau ở tiêu chí này, ban tổ chức giải sẽ bốc thăm.

Cửa đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam có sáng không?

Áp dụng vào trường hợp của ĐT nữ Việt Nam, bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 nhiều khả năng sẽ xuất hiện trường hợp 3 đội cùng có 6 điểm là Myanmar, Việt Nam và Philippines. Vậy cửa đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung có “sáng” không?

Câu trả lời là có bởi hiệu số bàn thắng/thua của ĐT nữ Việt Nam đang là cao nhất (+6, ghi được 7 bàn). Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần thắng Myanmar, đội đang có hiệu số bàn thắng/thua là +4 là chắc chắc giành quyền đi tiếp.

Không những vậy, nếu ĐT nữ Việt Nam thắng Myanmar, hiệu số bàn thắng/thua sẽ tăng lên ít nhất là +7 (nếu thắng 1-0). Điều đó đồng nghĩa với việc Philippines phải thắng Malaysia ít nhất là 7-0 mới có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng với ĐT Việt Nam.