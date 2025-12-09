Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

ĐT nữ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết, cơ hội vào bán kết SEA Games ra sao?

Sự kiện: SEA Games 33 Bóng đá SEA Games 33 Đội tuyển nữ Việt Nam

Theo luật bóng đá được áp dụng ở SEA Games 33, cơ hội đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam ra sao sau trận thua Philippines?

ĐT nữ Việt Nam bất ngờ "sảy chân"

ĐT nữ Việt Nam vừa phải hứng chịu trận thua đầu tiên tại SEA Games 33. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung áp đảo đối thủ cả trận nhưng không tìm được bàn thắng. Trong khi đó, đối thủ tìm được bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ sau một tình huống tranh cãi.

ĐT nữ Việt Nam bất ngờ thua Philippines ở lượt đấu thứ hai của vòng bảng SEA Games 33

ĐT nữ Việt Nam bất ngờ thua Philippines ở lượt đấu thứ hai của vòng bảng SEA Games 33

Trận thua này khiến ĐT nữ Việt Nam đánh mất ngôi đầu vào tay ĐT nữ Myanmar. Trước đó, đội tuyển này đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia qua đó có được 6 điểm/2 trận. Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam vẫn đang xếp thứ hai do có hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn so với Philippines. Nhưng chặng đường phía trước còn rất khó khăn.

Ở lượt cuối, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Myanmar. Cuộc đối đầu này luôn căng thẳng trong những năm gần đây. Không những vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn bị áp lực với việc buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp. Philippines chỉ phải đấu với Malaysia ở lượt cuối nên khả năng giành 3 điểm là rất cao. Bởi vậy, ĐT nữ Việt Nam cũng phải thắng Myanmar để ít nhất cân bằng số điểm với 2 đội bóng này.

Theo luật bóng đá được ban tổ chức SEA Games 33 công bố, thứ hạng của các đội ở vòng bảng sẽ được tính theo những tiêu chí sau:

1. Điểm số

2. Hiệu số bàn thắng/thua

3. Tổng số bàn thắng ghi được

Nếu như có 2 hoặc nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau dựa trên các tiêu chí trên, thứ hạng sẽ được tính theo:

- Hiệu số bàn thắng/thua khi đối đầu trực tiếp

- Số bàn thắng ghi được khi đối đầu trực tiếp

Nếu 2 hoặc nhiều hơn 2 đội tiếp tục bằng nhau trong những tiêu chí này, tiêu chí Fair Play sẽ được sử dụng, đội nào thấp điểm hơn, đội đó giành quyền đi tiếp.

Tiêu chí Fair Play sẽ tính 1 điểm cho thẻ vàng và 3 điểm cho thẻ đỏ từ 2 thẻ vàng và 4 điểm cho thẻ đỏ trực tiếp. Nếu 2 hoặc nhiều hơn 2 đội vẫn bằng nhau ở tiêu chí này, ban tổ chức giải sẽ bốc thăm.

Cửa đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam có sáng không?

Áp dụng vào trường hợp của ĐT nữ Việt Nam, bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 nhiều khả năng sẽ xuất hiện trường hợp 3 đội cùng có 6 điểm là Myanmar, Việt Nam và Philippines. Vậy cửa đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung có “sáng” không?

Câu trả lời là có bởi hiệu số bàn thắng/thua của ĐT nữ Việt Nam đang là cao nhất (+6, ghi được 7 bàn). Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần thắng Myanmar, đội đang có hiệu số bàn thắng/thua là +4 là chắc chắc giành quyền đi tiếp. 

Không những vậy, nếu ĐT nữ Việt Nam thắng Myanmar, hiệu số bàn thắng/thua sẽ tăng lên ít nhất là +7 (nếu thắng 1-0). Điều đó đồng nghĩa với việc Philippines phải thắng Malaysia ít nhất là 7-0 mới có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng với ĐT Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết, cơ hội vào bán kết SEA Games ra sao? - 2

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/12/2025 08:45 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: SEA Games 33
Xem thêm
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN