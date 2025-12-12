U22 Việt Nam hạ đẹp Malaysia: "Hổ Mã Lai" thua từ ngay trước khi bóng lăn

U22 Malaysia thua ngay trước khi bóng lăn

U22 Malaysia bước vào trận đấu với nhiệm vụ chỉ cần hòa để đảm bảo ngôi nhất bảng B. Vì thế, HLV Nafuzi Zain đã bố trí sơ đồ 5 hậu vệ với ý đồ ngăn U22 Việt Nam ghi bàn. “Hổ Mã Lai” nhập cuộc khá thận trọng, chủ động phòng ngự ngay từ đầu. Điều đó khiến họ đánh mất thế trận vào tay U22 Việt Nam từ rất sớm.

Sự thận trọng quá mức đến khiến U22 Malaysia phải trả giá trước U22 Việt Nam

Ngược lại, các học trò của HLV Kim Sang Sik nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc và không giấu giếm ý đồ đánh “phủ đầu” đối thủ. Phút 11, Hiểu Minh tận dụng sai lầm trong pha phá chống bóng bổng lúng túng của hàng thủ U22 Malaysia để mở tỷ số.

Đến phút 22, Minh Phúc kết thúc pha chuyển trạng thái nhanh, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng trong ít phút như “cú đấm” khiến U22 Malaysia không thể gượng dậy. Màn trình diễn của “Hổ Mã Lai” trong hiệp một thực sự là thảm họa khi họ chơi thụ động, phản ứng chậm và để lộ quá nhiều khoảng trống.

“Chúng tôi đã thua ngay trước khi bóng lăn. Chúng tôi không đủ quyết liệt để chơi bóng. Chúng tôi cho đối thủ quá nhiều không gian và thời gian. Hai bàn thua đều đến từ những sai lầm của chúng tôi”, HLV Nafuzi Zain không giấu được sự thất vọng khi mổ xẻ màn trình diễn khiến U22 Malaysia đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Chỉ sau giờ nghỉ, U22 Malaysia mới thể hiện được sự khẩn trương và nhiệt huyết hơn, dâng cao đội hình và pressing mạnh mẽ, điều đáng lẽ họ phải làm từ đầu. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Những phút hay nhất của U22 Malaysia chỉ đến khi U22 Việt Nam đã làm chủ cuộc chơi.

Lực lượng xáo trộn

U22 Malaysia có nhiều biến động đội hình khi bước vào trận đấu với U22 Việt Nam. “Hổ Mã Lai” không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Haqimi Azim vì anh về quê nhà chịu tang bố. Đổi lại, U22 Malaysia đón tin vui liên tiếp khi trung vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul và tiền vệ Izwan Yuslan lần lượt sang Thái Lan hội quân và đá chính ngay từ đầu. Vì thế, không thể nói U22 Malaysia yếu hơn so với chính họ ở trận ra quân gặp U22 Lào.

Dù vậy, U22 Malaysia nhìn chung không có đội hình mạnh nhất tại SEA Games 33. HLV Nafuzi Zain thiếu vắng nhiều trụ cột do các CLB từ chối nhả quân, trong đó đáng kể nhất là tiền đạo số 1 Fergus Tierney (gốc Scotland). Tierney không thể phục vụ U22 Malaysia ở giai đoạn vòng bảng vì phải tập trung làm nhiệm vụ ở CLB Sabah.

Tierney sở hữu chiều cao 1,86m, là cầu thủ nhập tịch triển vọng của bóng đá Malaysia khi liên tục khoác áo U22/U23 và đội tuyển quốc gia Malaysia trong những năm gần đây. Ở AFF Cup 2024 cuối năm ngoái, Tierney ghi 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 4 trận vòng bảng. Anh được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công U22 Malaysia ở SEA Games 33, nhưng chỉ có thể góp mặt nếu đội nhà lọt vào bán kết.

Tuy nhiên, kế hoạch đó đang có nguy cơ đổ bể. U22 Malaysia hiện đứng nhì bảng B với 3 điểm, hiệu số +1 và 4 bàn thắng. “Hổ Mã Lai” vẫn còn hy vọng lọt vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng quyền tự quyết không còn. Tấm vé đi tiếp của U22 Malaysia giờ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar ở lượt cuối bảng C diễn ra vào 18h hôm nay (12/12).

Tài ứng biến của HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik thực hiện 3 sự thay đổi đội hình xuất phát so với trận U22 Việt Nam ra quân thắng U22 Lào 2-1 hôm 3/12. Chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định làm mới hàng công, với Viktor Lê đá chính thay cho Quốc Việt, sát cánh cùng Đình Bắc. Chưa hết, đội trưởng Khuất Văn Khang được đẩy lên đá tiền đạo thay cho Thanh Nhàn.

Đình Bắc trở thành nỗi ám ảnh của hàng thủ U22 Malaysia

Dù không có tiền đạo đích thực trên sân, hàng công U22 Việt Nam vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ U22 Malaysia. Viktor Lê cùng Khuất Văn Khang liên tục hoán đổi vị trí, giúp Đình Bắc có nhiều khoảng trống. Cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội có màn trình diễn chói sáng khi góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng của U22 Việt Nam, cùng rất nhiều những pha đột phá cá nhân làm khổ các hậu vệ đối phương.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động chơi chắc chắn để chờ đợi cơ hội ghi bàn từ sai lầm của đối thủ. Lối chơi này khiến U22 Malaysia gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Các học trò của HLV Kim Sang Sik kiểm soát nhịp độ, bịt mọi khoảng trống và bảo toàn chiến thắng để đứng đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối.