Cô gái xinh đẹp náo loạn sới vật, mặc quần bò rách hạ 2 đối thủ vật hội làng

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ xinh xắn bước lên sới vật hội làng và liên tiếp đánh bại hai đối thủ. Điều thú vị là những hình ảnh này thực chất xuất hiện từ mùa hội năm 2025 tại hội vật Quan Âm (Đông Anh, Hà Nội), nhưng đến mùa lễ hội 2026 lại gây sốt trở lại nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn cùng tinh thần thi đấu máu lửa của nhân vật chính, Khổng Thị Thảo.

Nữ đô xinh đẹp, Khổng Thị Thảo

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình được nhiều người ví “xinh như mỹ nhân”, cô gái đến từ xóm Đông còn khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện kỹ năng vật khá ấn tượng ngay trên sới.

Cô gái xinh xắn khiến cả sới vật chú ý

Trong nội dung tranh giải nữ làng của hội vật Quan Âm năm 2025, Khổng Thị Thảo (xóm Đông) bước vào trận mở màn gặp Phan Thu Hương (xóm Tây). Ngay từ khi xuất hiện, cô gái trẻ đã thu hút ánh nhìn của khán giả nhờ vẻ ngoài nổi bật và phong cách khá cá tính với chiếc quần bò rách.

Tuy nhiên, điều khiến đám đông thật sự bất ngờ lại đến khi trận đấu bắt đầu. Sau vài nhịp thăm dò, Thảo nhanh chóng tìm được thời cơ để tung đòn quật gọn đối thủ, giành chiến thắng khá nhanh trước Thu Hương. Tiếng reo hò vang lên khắp sới khi nhiều người nhận ra cô gái xinh xắn này không chỉ “đẹp” mà còn có sức mạnh đáng nể.

Khổng Thảo đè ngửa Phan Hảo giành trận thắng thứ hai

Chiến thắng đầu tiên đưa Khổng Thị Thảo bước vào trận đấu thứ hai gặp Phan Hảo, đối thủ được đánh giá lì lợm hơn. Lần này, cuộc đấu diễn ra giằng co khi cả hai liên tục tìm cách phá thế của nhau.

Dù gặp nhiều khó khăn hơn so với trận mở màn, Thảo vẫn giữ được sự bình tĩnh. Sau một loạt pha khóa thế và phản đòn, cô gái xóm Đông tung ra pha ra đòn quyết định để giành chiến thắng thứ hai, khiến khán giả quanh sới vật càng thêm phấn khích.

Dừng bước trước nhà vô địch

Bước vào trận đấu thứ ba, Khổng Thị Thảo chạm trán thử thách lớn nhất, Thanh Trang đang là nhà đương kim vô địch giải “gái làng 2024” của hội Quan Âm. Đối thủ của cô sở hữu thể hình vượt trội cùng nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Dù thi đấu đầy nỗ lực và không ít lần tạo ra thế giằng co, Thảo cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại trước nhà vô địch. Tuy vậy, hành trình hai trận thắng liên tiếp trước đó đã đủ để cô trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất tại sới vật năm ấy.

“Hiện tượng” của sới vật hội làng

Điều thú vị là ngoài đời, Khổng Thị Thảo khi đó làm công việc liên quan tới nghề nail (chăm sóc và làm đẹp móng tay). Nhiều người xem lại clip còn nhận ra móng tay của cô khá dài và được chăm chút cẩn thận.

Thế nhưng điều đó không hề cản trở khả năng thi đấu. Ngược lại, Thảo vẫn tung ra những pha ra đòn nhanh và dứt khoát, khiến nhiều khán giả thích thú.

Một số thanh niên có mặt tại sới vật khi ấy còn hài hước bình luận: “Cô gái này vừa xinh vừa khỏe, chắc từ nay nhiều anh muốn xin số để… bảo vệ gái làng mất thôi!”.

Dù không giành chức vô địch, Khổng Thị Thảo vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Hình ảnh cô gái trẻ mặc quần bò rách, tự tin bước lên sới vật rồi liên tiếp đánh bại hai đối thủ đã trở thành khoảnh khắc thú vị của hội vật làng.