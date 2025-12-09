Việt Nam có thể đấu Thái Lan ở bán kết SEA Games 33

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn (áo trắng) đi bóng trong trận thắng Lào 2-1 ở lượt ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Sau hai lượt, Thái Lan đứng đầu bảng A với 3 điểm, hiệu số +5 và ghi 6 bàn. Chỉ số tương ứng của Timor Leste lần lượt là 3 điểm, -3 và 4, còn Singapore là 0, -2, 1. Ở lượt cuối ngày 11/12, Thái Lan vẫn nhất bảng kể cả thua cách biệt ba bàn trước Singapore.

Ở bảng B, Lào đã bị loại. Malaysia dẫn đầu với 3 điểm bằng Việt Nam, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +1). Tại lượt cuối gặp Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thắng mới chiếm được đầu bảng. Nếu hòa, đội tuyển sẽ đứng nhì với 4 điểm, nhưng vẫn đi tiếp do Singapore (bảng A), Indonesia, Myanmar (C) chỉ có thể đạt tối đa 3 điểm.

Ở bảng C, Philippines đã thi đấu xong và chắc chắn đi tiếp nhờ thắng hai trận. Indonesia và Myanmar phải hy vọng trận Việt Nam gặp Malaysia ở bảng B có kết quả thắng thua, từ đó tính toán tỷ số nhằm đi tiếp. Ngược lại, trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục đối với Indonesia. Khi đó, họ sẽ bị biến thành đội ĐKVĐ thứ hai trong suốt lịch sử SEA Games bị loại ngay vòng bảng.

Theo sổ tay kỹ thuật SEA Games 33, việc phân cặp bán kết bóng đá nam có ba trường hợp. Thứ nhất, nếu nhất bảng A, chủ nhà Thái Lan sẽ gặp đội nhì có thành tích tốt nhất, nhưng không cùng bảng, còn lại đội nhất bảng B gặp nhất bảng C. Thứ hai, nếu là đội nhì tốt nhất, Thái Lan sẽ gặp nhất bảng B, còn đội nhất A gặp nhất C.

Trường hợp còn lại là Thái Lan đứng nhất, và đội nhì bảng tốt nhất cũng ở bảng A. Khi ấy, chủ nhà sẽ gặp nhất C, còn đội nhì A gặp nhất B.

Tiêu chí phân bậc lần lượt là điểm, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng toàn bảng. Nếu có từ hai đội trở lên ngang bằng các tiêu chí này, sẽ xét đến hiệu số đối đầu. Cuối cùng là điểm fair-play (số thẻ phạt) và bốc thăm. Nếu hai đội liên quan gặp nhau ở lượt cuối, sẽ dùng đến luân lưu.

Xét các trường hợp lẫn thực tế, Thái Lan gần như chắc suất nhất bảng A. Họ sẽ gặp Việt Nam, một khi thầy trò HLV Kim hòa Malaysia, đồng nghĩa với vị trí nhì bảng B.

Từ khi hội nhập trở lại với khu vực năm 1991, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành đối trọng lớn nhất với Thái Lan ở các cấp độ bóng đá Đông Nam Á. Nhưng, dù từng nhiều lần đánh bại đối thủ này ở cấp ĐTQG, Việt Nam mới chỉ một lần nếm trải mùi vị chiến thắng trước Thái Lan ở đấu trường SEA Games, khi thắng 1-0 tại đại hội trên sân nhà năm 2022. Còn trong 12 lần chạm trán trước đó, thành tích tốt nhất của Việt Nam chỉ là bốn trận hòa, vào các kỳ 1999, 2003, 2009 và 2019.

Bán kết bóng đá nam diễn ra vào ngày 15/12, sau đó ba ngày là chung kết. Các trận đều tổ chức ở sân Rajamangala tại Bangkok.