ĐKVĐ thế giới Phụng Mùi Nhình khóc nức nở khi thua VĐV Thái Lan, nhận HCB Ju-jitsu

Một trong những hình ảnh gây xúc động nhất ngày thi đấu 10/12 tại SEA Games 33 là khoảnh khắc Phụng Mùi Nhình bật khóc nức nở sau khi để thua ở trận chung kết đối kháng nữ hạng 52kg trước võ sĩ chủ nhà Singchalad Nuchanat. Thất bại 7-12 khiến cô gái người Dao sinh năm 2006 chỉ giành HCB, dù đã thi đấu đầy nỗ lực.

Nhình khóc khi thất bại ở chung kết -52kg Ju-jitsu

Khát vọng vàng và trận thua đầy tiếc nuối

Phụng Mùi Nhình bước vào chung kết với phong độ ấn tượng sau chiến thắng áp đảo ở bán kết. Cô ghi được một số điểm quan trọng đầu trận, nhưng càng về cuối càng gặp khó trước những đòn khóa mạnh và kỹ thuật vượt trội của đối thủ Thái Lan. Nhiều tình huống Nhình không thoát được khóa, phải mất điểm liên tiếp và đành chấp nhận thất bại.

Khi rời thảm đấu, Nhình không kìm được cảm xúc. Nước mắt lăn dài, cô cúi mặt khóc trước khi bật òa trong vòng tay ban huấn luyện, bởi hơn ai hết, Nhình hiểu mình đã bỏ lỡ cơ hội giành tấm HCV SEA Games quý giá.

Cô gái người Dao và hành trình trưởng thành đầy cảm xúc

Phụng Mùi Nhình không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ Ju-jitsu Việt Nam. Sinh năm 2006, đến từ xóm Chè Pẻn (Cao Bằng), Nhình sớm bộc lộ tố chất vượt trội và liên tục gặt hái thành tích. Cô từng giành HCV trẻ thế giới 2025, HCV quốc gia, HCV giải vô địch & trẻ Đông Nam Á, trở thành một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng nhất của đội tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 18, đây là kỳ SEA Games quan trọng với Nhình. Khát vọng chứng tỏ bản thân, cộng với áp lực thi đấu trên sân nhà của đối thủ, khiến thất bại ở chung kết trở nên khó chấp nhận với một VĐV giàu quyết tâm như cô.

Nước mắt không phải vì thất bại, mà vì nỗ lực đến tận giây cuối

Dù chỉ giành HCB, Mùi Nhình đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, sự trưởng thành vượt bậc và phẩm chất của một võ sĩ lớn trong tương lai. Nước mắt của cô không phải sự yếu đuối, mà là cảm xúc dồn nén sau hành trình nỗ lực không ngừng.

Cô gái người dân tộc Dao cho biết, cô khóc không phải vì không đạt được kết quả như ý dù bản thân đã cố gắng hết sức. Trên bục trao giải, Nhình đã thoải mái hơn, cô cười tươi đón nhận chiếc HCB, vì thế mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chùm ảnh về Phụng Mùi Nhình ở SEA Games 33