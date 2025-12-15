U22 Việt Nam nghẹt thở hạ Philippines, người hùng phút 89 lên tiếng

⚽ Thoát hiểm phút cuối, chiến thắng xứng đáng

Chiều ngày 15/12, U22 Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước U22 Philippines ở bán kết. Phải chờ đến những phút cuối trận, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik mới có thể “mở khóa” thế bế tắc để giành chiến thắng 2-0, qua đó hiên ngang bước vào chung kết.

Sau trận, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận, hai tác giả của các bàn thắng quyết định đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. Chia sẻ về trận đấu, Nguyễn Thanh Nhàn thừa nhận đây là cuộc so tài vô cùng khó khăn với cả hai đội. Theo tiền đạo của U22 Việt Nam, thế trận giằng co khiến anh từng nghĩ tới khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ.

Thanh Nhàn tin tưởng bàn thắng sẽ đến và được đền đáp

“Đây là trận đấu rất khó khăn. Hai đội đều chơi chặt chẽ, tạo ra không ít sức ép. Khi nhìn lên bảng tỷ số, tôi cũng nghĩ có thể sẽ phải đá hiệp phụ. Nhưng bàn thắng ở phút 89 đã thay đổi tất cả. Sau đó, toàn đội tiếp tục cố gắng để ghi thêm bàn và giành chiến thắng xứng đáng”, Thanh Nhàn nói.

🗣️ Lời động viên của HLV Kim Sang Sik phát huy tác dụng

Tiết lộ về những chỉ đạo trước khi vào sân, Thanh Nhàn cho biết HLV Kim Sang Sik luôn động viên các cầu thủ giữ tinh thần tích cực và thi đấu hết mình. “Thầy chỉ nói với chúng tôi rằng hãy cố gắng lên, thi đấu thật tích cực để thể hiện bản thân. Toàn đội đã làm đúng tinh thần đó”, cầu thủ của PVF-CANĐ chia sẻ.

Với cá nhân Nguyễn Thanh Nhàn, bàn thắng vào lưới U22 Philippines mang ý nghĩa đặc biệt. Sau kỳ SEA Games trước không như ý, pha lập công lần này giúp anh trút bỏ áp lực tâm lý. “Bàn thắng này rất quan trọng với tôi. Nó giúp tôi giải tỏa rất nhiều sau kỳ trước. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa ở trận chung kết”, Thanh Nhàn nói thêm.

Tiền đạo U22 Việt Nam thừa nhận có lúc khá sốt ruột, nhưng cảm nhận được đối thủ đã xuống sức và tin rằng bàn thắng rồi sẽ đến.

🎯 Lê Văn Thuận: “Ai ghi bàn phút cuối cũng đều là người hùng”

Trong khi đó, Lê Văn Thuận - người mở tỉ số mở ra chiến thắng 2-0 không giấu được niềm vui sau trận. Tiền đạo của CLB Thanh Hóa cho rằng ở thời điểm cuối trận, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều mang lại cảm xúc vỡ òa cho toàn đội.

“Với chúng tôi, ai ghi bàn phút cuối cũng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc, bây giờ cứ vui đã, mọi thứ tính sau”, Văn Thuận chia sẻ. Cầu thủ được ví như “Lamine Yamal của Việt Nam” cho biết bàn thắng của mình đến hoàn toàn từ bản năng thi đấu, không phải là một tình huống được tập trước. Ngoài ra, Văn Thuận cũng dành lời khen cho U22 Philippines, đội bóng đã thể hiện bộ mặt rất khác so với trước đây.

“Philippines đã lột xác ở giải U23 Đông Nam Á, họ chơi rất hay. Chúng tôi thực sự gặp nhiều khó khăn mới có được chiến thắng hôm nay”, anh nói.

Văn Thuận muốn cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

🏆 Quyết tâm mang HCV về cho bóng đá Việt Nam

Nói về mục tiêu sắp tới, cả Nguyễn Thanh Nhàn lẫn Lê Văn Thuận đều chung một quyết tâm là giành HCV cho bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh cả đội tuyển nam và nữ đều đã góp mặt ở trận chung kết. “Đó là tin rất vui. Đội tuyển nam và nữ sẽ cùng cố gắng hết sức để giành HCV”, Thanh Nhàn khẳng định.

Về phần mình, Văn Thuận nhấn mạnh anh không đặt nặng mục tiêu cá nhân mà chỉ mong được cống hiến cho tập thể: “Ai được tin tưởng vào sân cũng phải cố gắng hết mình. Vào chung kết, đội nào cũng như nhau, chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức để mang HCV về cho Việt Nam”.