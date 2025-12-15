Thầy Kim "vò đầu bứt tai", U22 Việt Nam vào chung kết nhận thưởng 500 triệu đồng
HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U22 Việt Nam có những biểu cảm cực kì dễ thương, sau khi giành vé vào chung kết SEA Games 33.
Khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết SEA Games 33 vang lên, các cầu thủ U22 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui khi đánh bại U22 Philippines 2-0
Niềm vui của người chiến thắng là nỗi buồn của kẻ thất bại. Nhiều cầu thủ U22 Philippines đổ gục xuống sân, thậm chí Đình Bắc và đồng đội phải tới an ủi họ
U22 Philippines trải qua kỳ SEA Games đáng nhớ. Họ xuất sắc giữ sạch lưới suốt vòng bảng, biến U22 Indonesia thành cựu vương, thậm chí chỉ gục ngã trước U22 Việt Nam vì những bàn thua cuối trận
Đình Bắc chia vui với HLV Kim Sang Sik
Biểu cảm "vò đầu bứt tai" khá hài hước của HLV Kim Sang Sik sau trận đấu
Ở trận này, nhà cầm quân 48 tuổi thể hiện khả năng điều chỉnh chiến thuật và thay người tuyệt đỉnh
2 pha lập công của U22 Việt Nam đều được thực hiện bởi các cầu thủ vào sân từ hiệp 2 là Văn Thuận và Thanh Nhàn
Bóng đá nam Việt Nam lần thứ 11 góp mặt tại chung kết SEA Games. Trước đó, "Những chiến binh sao vàng" có 3 lần giành huy chương vàng và 7 lần về nhì
Toàn đội di chuyển tới khu vực khán đài của các cổ động viên Việt Nam
Đình Bắc tiếp tục trải qua trận đấu hay, tuy nhiên tiền đạo này chưa có duyên ghi bàn
Khuất Văn Khang cũng chơi đầy cố gắng trước khi rời sân trong hiệp 2
Thanh Nhàn, tác giả bàn ấn định tỷ số ăn mừng đầy phấn khích
Văn Thuận (ảnh trái), tác giả bàn mở tỷ số ở phút 89 khoe "bụng 6 múi" bên đồng đội
Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm lãnh đội U22 Việt Nam xuống sân hòa chung niềm vui với cầu thủ và ban huấn luyện
Ông Trần Anh Tú chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới toàn đội, biểu dương thành tích giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Bên cạnh đó, Thường trực BCH VFF đã thưởng đội 500 triệu đồng
Toàn đội chụp ảnh lưu niệm cùng các cổ động viên lặn lội tới sân Rajamangala (Bangkok). Theo kế hoạch, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games diễn ra vào 19h30 ngày 18/12
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/12/2025 19:39 PM (GMT+7)