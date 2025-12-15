Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Philippines: Thầy Kim nói gì về chiến thắng vang dội?

U22 Việt Nam thi đấu thăng hoa trước U22 Philippines

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã chơi áp đảo U22 Philippines. Trong hiệp một, đoàn quân HLV Kim Sang Sik không có duyên ghi bàn. Nhưng sang hiệp hai, tình hình đã khác khi Văn Thuận và Thanh Nhàn ghi bàn cho U22 Việt Nam, từ đấy mang về chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao U22 Philippines

Trước ngày U22 Việt Nam chạm mặt U22 Philippnes, HLV Kim Sang Sik đã tỏ ra vô cùng thận trọng: "Đây là trận đấu không dễ dàng đối với cả 2 đội. Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng, nên tôi nghĩ, đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng. Đối thủ của chúng tôi cũng đã có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ, vì vậy chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ ở buổi họp báo trước ngày đấu U22 Philippines

Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đang chuẩn bị tốt cho mục tiêu cao hơn. Dù trận đấu tới có như thế nào, chúng tôi sẽ nhất định vượt qua và giành chiến thắng. Chúng tôi thề sẽ chiến đấu bằng cả danh dự, dành tặng người hâm mộ Việt Nam trong trận đấu gặp U22 Philippines".

HLV của U22 Philippines sẵn sàng đá luân lưu

HLV McPherson của U22 Philippines đánh giá cao U22 Việt Nam và ông cho biết thậm chí chờ đợi vào việc đá luân lưu: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho tình huống phải đá luân lưu để phân định thắng thua. Ban huấn luyện đã chuẩn bị những giáo án, hệ thống thi đấu phù hợp. Tôi muốn các cầu thủ thi đấu tích cực, thể hiện tốt nhất phẩm chất cá nhân. Với các cầu thủ U22, điều quan trọng là phải tạo cho họ sự tự tin để họ phát triển sự nghiệp.

Để hạn chế khả năng của U22 Việt Nam, tôi nghĩ các cầu thủ phải bắt chết được hàng tiền vệ, không cho các bạn thể hiện kỹ năng kiểm soát và chơi bóng kỹ thuật. Ngoài ra U22 Việt Nam cũng rất mạnh về thể chất. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tự tin thể hiện những gì tốt nhất. Tôi và các cầu thủ đã nắm được điểm mạnh yếu của Việt Nam và sẽ tìm cách gây bất lợi cho họ".