U22 Việt Nam “một mất một còn” đấu Philippines, thử thách Đình Bắc trước hàng thủ đáng gờm nhất

Ắt hẳn trong tâm khảm hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này, kịch bản về trận chung kết trong mơ SEA Games 33 giữa thầy trò HLV Kim Sang Sik với kỳ phùng địch thủ số 1 U22 Thái Lan dần được ngóng chờ hơn bao giờ hết.

Ai cũng đợi chờ viễn cảnh này. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mộng, trước mắt, “Những chiến binh sao vàng” phải dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào trận bán kết diễn ra vào 15h30 chiều 15/12 với U22 Philippines, đội bóng được xem là hiện tượng thú vị nhất, “chú ngựa ô” thực sự của giải năm nay.

U22 Philippines đang lột xác thành đội bóng đáng gờm ở giải năm nay

Đối đầu trong quá khứ không còn nhiều ý nghĩa

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê quá khứ, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin, thậm chí là lạc quan về một chiến thắng dễ dàng. Bởi kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games áp dụng giới hạn độ tuổi vào năm 2001, những điều tích cực luôn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Trong 3 lần chạm trán trước đây, các lứa trẻ của chúng ta chưa từng nếm mùi thất bại, với thành tích 2 thắng và 1 hòa. Những ký ức đẹp đẽ vẫn còn đó, từ chiến thắng 3-1 của lứa Văn Quyết năm 2011, đến màn vùi dập 4-0 đầy thuyết phục của thế hệ vàng Công Phượng, Văn Toàn năm 2017.

Ngay cả trong lần đụng độ gần nhất tại SEA Games 31 trên sân nhà, dù bị cầm hòa 0-0, U22 Việt Nam vẫn là những người làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và chỉ thiếu một chút may mắn để ghi tên mình lên bảng tỷ số. Rõ ràng, vị thế của bóng đá Việt Nam luôn được định giá cao hơn hẳn so với đội bóng trẻ Philippines.

Dù vậy, ở cuộc chạm mặt tại Bangkok sắp tới, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với phiên bản U22 Philippines mạnh mẽ nhất, hoàn thiện nhất trong hơn 2 thập kỷ qua. Không còn là đội bóng “lót đường” dễ bắt nạt, Philippines đã thực hiện cuộc cách mạng nhân sự triệt để, mang đến SEA Games 33 đội quân gồm 13 cầu thủ mang dòng máu lai Âu - Mỹ. Sự thay đổi về chất này đã biến họ thành một tập thể có nền tảng thể lực sung mãn, tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng va đập tốt, điều mà các lứa cầu thủ trước đây của họ chưa từng thể hiện.

Đình Bắc là ngôi sao nổi bật trên hàng công U22 VN

Lời cảnh báo U22 Việt Nam

Những gì U22 Philippines đã thể hiện tại vòng bảng không khác lời cảnh báo đanh thép gửi tới U22 Việt Nam. Lần đầu tiên sau 34 năm giành quyền vào bán kết, họ hiên ngang đứng đầu bảng C với các thắng lợi vang dội, đặc biệt phải kể đến việc quật ngã nhà đương kim vô địch Indonesia 1-0 và đánh bại Myanmar 2-0.

Đáng sợ hơn là sự lì lợm đến khó chịu của hàng phòng ngự. Tính đến thời điểm hiện tại, U22 Philippines là đội bóng duy nhất tại giải đấu giữ sạch lưới tuyệt đối.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Garrath McPherson, U22 Philippines trình diễn lối đá đầy biến ảo. Họ có thể chơi tử thủ với số đông để bảo toàn tỷ số, nhưng cũng sẵn sàng tung ra những đòn “hồi mã thương” sắc lẹm nhờ sự cơ động của các mũi nhọn tấn công biên.

Bài kiểm tra cho sức mạnh hàng công

U22 Việt Nam sẽ phải đặc biệt dè chừng những cái tên đã làm nên linh hồn cho đội bóng áo xanh. Đó là bộ ba tấn công Demuynck, Banatao và Mariona với tốc độ ấn tượng và khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt, sẵn sàng làm rối loạn bất kỳ hàng thủ nào. Ở tuyến dưới, thủ thành trẻ sinh năm 2006 Nicolas Guimaraes, người từng được gọi lên đội tuyển quốc gia dự AFF Cup, cũng thi đấu chững chạc với khả năng ra vào hợp lý và phản xạ xuất thần các trận trước.

Chưa kể, miếng đánh từ những quả ném biên xa, “vũ khí” đã giúp họ hạ gục Indonesia, chắc chắn sẽ được Philippines tận dụng triệt để nhằm gây hỗn loạn trước khung thành U22 Việt Nam. HLV Garrath McPherson không giấu giếm ý đồ chơi thực dụng, và chính sự toan tính già dơ của chiến lược gia người Úc này là chướng ngại lớn nhất về mặt đấu pháp mà ông Kim Sang Sik cần hóa giải.

Cách đây chỉ vài tháng trước, chính đoàn quân thầy Kim đã phải trải qua những giây phút toát mồ hôi trước lối chơi phòng ngự phản công khoa học của đối thủ tại U23 Đông Nam Á trên đất Indonesia.

Thậm chí, U23 Việt Nam còn bị dẫn trước và phải nhờ đến sự tỏa sáng cá nhân cùng tinh thần quả cảm để lội ngược dòng thắng sát nút 2-1. 90 phút đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khoảng cách trình độ giữa 2 nền bóng đá đang dần thu hẹp đáng kể nhờ chính sách nhập tịch và đào tạo trẻ bài bản của Philippines.

Đình Bắc và các đồng đội sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất từ đầu giải

Đình Bắc liệu có đổi vận?

Đối đầu “hàng thủ thép” chưa từng bị thủng lưới, mọi kỳ vọng về khả năng xuyên phá của U22 Việt Nam lúc này đương nhiên dồn cả lên vai tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc. Không ngoa khi nói rằng, chân sút thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đang là “hơi thở”, là linh hồn trong lối chơi tấn công của “Những chiến binh Sao Vàng”.

Kể từ đầu giải, Đình Bắc in dấu giày vào 5/6 bàn thắng của đội, bao gồm 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo. Sự lắt léo, tốc độ và khả năng gây đột biến cao của tiền đạo 21 tuổi chính là chìa khóa để U22 Việt Nam tìm đường xé lưới khung thành đối phương.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng, tại U23 Đông Nam Á, Đình Bắc đã hoàn toàn “tịt ngòi” trước Philippines. Anh bị các hậu vệ to cao của đối phương phong tỏa chặt chẽ, chia cắt mối liên lạc với các vệ tinh xung quanh và gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Đồng thời, bản thân cầu thủ sinh năm 2004 cũng thiếu may mắn khi các cú dứt điểm liên tục bị thủ môn cản phá xuất thần hoặc khung gỗ từ chối.

Bước vào trận bán kết, Đình Bắc chắc chắn vẫn sẽ là cái tên nằm đầu tiên trong danh sách cần “chăm sóc đặc biệt” của hàng thủ Philippines. HLV McPherson thừa hiểu sự nguy hiểm của số 10 bên phía Việt Nam và sẽ giăng sẵn những bẫy để vô hiệu hóa ngòi nổ này.

Màn thư hùng tại Băng Cốc sắp tới dự báo sẽ lại là ngày thi đấu đầy cam go, đòi hỏi Đình Bắc một cái đầu lạnh và bản lĩnh vững vàng để vượt qua áp lực. Và cùng chờ xem, liệu cầu thủ quê Nghệ An có thể giúp Việt Nam bước tiếp đến trận đấu cuối cùng tại SEA Games 33?