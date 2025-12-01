Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U22 và ĐT nữ Việt Nam được thưởng nóng nửa tỉ đồng trước SEA Games

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam nhận cú hích lớn về tinh thần, trước khi chính thức lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

🔥 Nhà tài trợ gia hạn hợp đồng đến 2030, U22 và ĐT nữ nhận tin vui lớn

Chiều ngày 30/11, đội tuyển nữ Việt NamU22 Việt Nam đón cú hích tinh thần quan trọng trước thềm SEA Games 33. Nhà tài trợ chính của các đội tuyển quốc gia tuyên bố gia hạn gói đồng hành đến năm 2030 ở mức cao nhất trong hệ thống đối tác.

ĐT nữ Việt Nam và U22 Việt Nam được thưởng nóng 500 triệu đồng trước SEA Games 33.

ĐT nữ Việt Nam và U22 Việt Nam được thưởng nóng 500 triệu đồng trước SEA Games 33.

Tại buổi lễ, nhà tài trợ trao tặng 500 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần 2 đội tuyển trước thời điểm sang Thái Lan tranh HCV. Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đánh giá việc gia hạn tài trợ mang ý nghĩa lớn với bóng đá Việt Nam, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của doanh nghiệp đối với thể thao nước nhà.

Đại diện nhà tài trợ khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đội tuyển ở mọi thời điểm, coi ý chí và sự vươn lên của bóng đá Việt Nam là nguồn cảm hứng để doanh nghiệp đổi mới và tạo ra nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.

❤️ HLV Mai Đức Chung đại diện trao 100 triệu hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Ngay tại sự kiện, HLV Mai Đức Chung thay mặt ĐT nữ và U22 Việt Nam gửi 100 triệu đồng (mỗi đội 50 triệu) để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua. Nghĩa cử này nhận được nhiều sự trân trọng.

Lãnh đạo VFF gặp mặt động viên U22 Việt Nam chiều ngày 30/11.

Lãnh đạo VFF gặp mặt động viên U22 Việt Nam chiều ngày 30/11.

⚽ VFF quyết tâm săn cả 2 HCV bóng đá nam – nữ SEA Games 33

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh mục tiêu giành HCV ở cả hai nội dung bóng đá nam và nữ. Ông thừa nhận khó khăn khi U22 mất Văn Trường vì chấn thương, trong khi ĐT nữ thiếu Nguyễn Thị Vạn và Chương Thị Kiều.

Dù vậy, quá trình chuẩn bị dài hơi hơn một năm qua và lực lượng trẻ chất lượng giúp VFF tin tưởng U22 Việt Nam đủ khả năng thi đấu ổn định. Ở môn bóng đá nữ, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Myanmar và đặc biệt là Philippines, đội đang thay đổi mạnh mẽ với dàn cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, các cầu thủ nữ Việt Nam vừa trở về từ chuyến tập huấn Nhật Bản, đảm bảo thể lực và sự sẵn sàng tranh HCV SEA Games ở Thái Lan. Cũng trong chiều ngày 30/11, ĐT nữ Việt Nam và U22 Việt Nam đã được lãnh đạo VFF gặp mặt động viên và lì xì trước khi hai đội tuyển lên đường tranh tài ở SEA Games 33.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ chính thức lên đường dự SEA Games 33 vào trưa ngày 1/12, trong khi ĐT nữ Việt Nam dự kiến có mặt ở Thái Lan 2 ngày sau đó.

Theo Đăng Khoa

