U22 Việt Nam "săn vàng" SEA Games: Biến áp lực thành động lực, hạn chế "sai số"

Áp lực từ kỳ vọng lớn

U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với tư cách là một trong những ứng viên nặng ký cho tấm HCV. Chuyên trang Transfermarkt định giá đội hình U22 Việt Nam lên tới 4 triệu euro, mức cao nhất trong số các quốc gia tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới. Dù giải đấu chưa khởi tranh, vị thế này đã tạo ra áp lực và kỳ vọng không nhỏ dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam đang sở hữu đội hình có chất lượng vượt trội tại SEA Games 33

Theo danh sách công bố, HLV Kim Sang Sik sẽ mang sang Thái Lan gần như lực lượng gần như mạnh nhất, với nòng cốt là những cầu thủ từng đăng quang U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Đội hình U22 Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt từng khoác áo ĐTQG hoặc thường xuyên ra sân ở V-League, nổi bật như Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Đình Bắc… Nhóm tuyển thủ này là trụ cột trong cách vận hành chiến thuật, được bố trí đồng đều ở các tuyến.

Một điểm đáng chú ý khác là sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài điều trị chấn thương. Chân sút từng là nhân tố quen thuộc ở các đợt tập trung ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ tăng cường sức tấn công cho U22 Việt Nam.

Tổn thất lớn nhất đối với U22 Việt Nam là sự vắng mặt của tiền vệ Văn Trường do chấn thương tại giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Trung Quốc vừa qua. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của U22 Việt Nam. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik chắc chắn đã chuẩn bị các phương án thay thế, với những lựa chọn như Trần Thành Trung, Thái Sơn hay Viktor Lê.

Điểm tựa sức mạnh tinh thần, hạn chế “sai số”

Thành tích không như ý tại Panda Cup 2025 vừa qua không quá quan trọng, bởi đây chỉ là giải giao hữu nhằm giúp U22 Việt Nam thử nghiệm chiến thuật và nhân sự cho SEA Games 33 đang cận kề. Điểm nổi bật nhất mà U22 Việt Nam thể hiện là nền tảng thể lực và tinh thần thi đấu kiên cường.

HLV Kim Sang Sik có nhiều việc phải làm cho mục tiêu "săn vàng" ở SEA Games 33

Tuy nhiên, U22 Việt Nam cũng bộc lộ khá nhiều vấn đề. Hàng công không tận dụng được cơ hội, hiệu suất ghi bàn thấp và thiếu sức ép thật sự lên khung thành đối phương ở những thời điểm quan trọng. Trong khi đó, tuyến giữa thiếu kết dính và tỏ ra nghèo nàn ý tưởng. Vì thế, các pha tấn công của U22 Việt Nam thường rời rạc, phụ thuộc vào các nỗ lực cá nhân.

Chưa hết, dù sở hữu chiều cao lý tưởng nhất trong nhiều năm qua, nhưng khả năng phòng ngự của hàng thủ U22 Việt Nam trong các tình huống bóng bổng lại đang chưa tốt. Hai bàn thua của U22 Việt Nam tại Panda Cup vừa qua đều đến từ những pha treo bóng vào vòng cấm, khi các hậu vệ tỏ ra lúng túng trong phán đoán điểm rơi và tranh chấp.

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ áp dụng triết lý bóng đá kiểm soát bóng, chủ động tấn công tại SEA Games 33. Đây cũng là đấu pháp mà chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng thành công khi đăng quang U23 Đông Nam Á 2025. Với sự chuẩn bị dài hơi và lực lượng hiện tại, chỉ tiêu “săn vàng” là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi đối với U22 Việt Nam.

Việc vượt qua vòng bảng không phải nhiệm vụ khó khăn với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik tận dụng điểm mạnh, khắc phục điểm yếu kịp thời nếu muốn hoàn thành chỉ tiêu “săn vàng” ở SEA Games 33. Theo lịch mới nhất, U22 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ Lào vào lúc 16h ngày 3/12 sắp tới.