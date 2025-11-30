U22 Việt Nam chốt danh sách đá SEA Games, thầy Kim loại 5 cầu thủ là ai?

Sáng ngày 30/11, HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật ở các đợt tập trung năm 2025.

Trần Thành Trung (trái) bị loại khỏi danh sách đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 33.

Ở lần rút gọn cuối cùng, U22 Việt Nam nói lời chia tay 5 cầu thủ gồm: hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt; tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Dù tất cả đều nỗ lực trong tập luyện, ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình cho chiến dịch SEA Games.

Tại buổi họp đội, HLV Kim Sang Sik cũng chính thức trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang, cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, từng dự vòng chung kết Asian Cup 2023, U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Nguyễn Đình Bắc giữ vai trò đội phó.

Theo lịch thi đấu mới điều chỉnh, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia ngày 11/12, trên sân Rajamangala (Bangkok). Đội sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Thái Lan vào ngày 1/12.

Với lực lượng được sàng lọc kỹ lưỡng cùng quá trình chuẩn bị dài hạn xuyên suốt hai năm 2024 và 2025, U22 Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu quyết tâm, hướng tới thứ hạng cao nhất tại SEA Games 33.

Danh sách chính thức U22 Việt Nam dự SEA Games 33.