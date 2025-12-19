Sắc vóc 'hoa khôi bắn súng' mang hàm Thượng uý vừa phá kỷ lục ở SEA Games 33

Phí Thanh Thảo là nữ xạ thủ thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.

Tại mùa giải năm nay, cô phá kỷ lục 10m súng hơi nữ với tổng điểm 627,6 và cùng đồng đội giành Huy chương bạc nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ.

Bên cạnh thành tích ấn tượng, ngoại hình xinh đẹp của nữ xạ thủ cũng là yếu tố khiến cô được truyền thông đặc biệt chú ý. Ở trong nước, cô được nhiều người gọi bằng biệt danh "hoa khôi bắn súng".

Trong các khung hình thi đấu, Phí Thanh Thảo ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái tập trung nhưng không kém phần tự tin.

Sinh năm 2004 tại Thạch Thất (Hà Nội), Thanh Thảo lần đầu góp mặt tại SEA Games 31 khi mới 18 tuổi. Cô xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng trường 3 tư thế, huy chương bạc nội dung 10m súng trường nữ.

Cũng từ chiến thắng này, cô nổi lên thành "hoa khôi bắn súng" và được người hâm mộ săn đón.

Mặc dù chỉ gắn bó với bắn súng khoảng 5 năm, cô nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, cô từng có 6 năm tập luyện và thi đấu môn lặn, tạo nền tảng thể lực và bản lĩnh thi đấu vững vàng cho hiện tại.

Song song với sự nghiệp thể thao, Phí Thanh Thảo hiện là quân nhân chuyên nghiệp mang quân hàm Thượng úy. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong màu áo xanh quân phục.

Ngoài những lúc trên thao trường hay tại các giải đấu, hình ảnh đời thường của Phí Thanh Thảo cũng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, trong sáng.

Nữ xạ thủ ưu tiên phong cách thời trang trẻ trung, năng động, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn đủ điểm nhấn để thể hiện cá tính riêng.

Thanh Thảo cũng là gương mặt nổi tiếng mạng xã hội. Cô gây ấn tượng mạnh với nhiều tạo hình gợi cảm, cá tính trong nhiều bộ ảnh thời trang.

Cô cũng được khen có gu thời trang tốt và phong thái tự tin không kém gì mẫu ảnh chuyên nghiệp.