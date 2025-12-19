U22 Việt Nam nhận tin dữ sau tấm HCV SEA Games 33?

Sau khi ghi bàn cho U22 Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn đã dính chấn thương

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng ngược không tưởng trước U22 Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik bị dẫn trước 2-0 ngay sau hiệp 1, nhưng không “vỡ trận”. Sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam hoàn toàn lột xác và nhanh chóng gỡ hòa 2-2 chỉ sau 15 phút nhờ sự tỏa sáng của Đình Bắc và Lý Đức.

Sau khi gỡ hòa, U22 Việt Nam cũng không quay lại lối chơi phòng ngự phản công mà tiếp tục dâng cao tạo sức ép khiến U22 Thái Lan chịu trận. Cho dù thủ môn Sorawat Phosaman thể hiện phong độ xuất thần, U22 Thái Lan cũng chỉ có thể “đứng vững” đến hiệp phụ trước khi gục ngã ngay tại sân nhà.

Nguyễn Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Ảnh: Anh Tú.

Một trong những nhân tố giúp U22 Việt Nam thay đổi cục diện trận đấu trước U22 Thái Lan chính là Nguyễn Thanh Nhàn. Kể từ khi vào sân ở đầu hiệp 2, tiền đạo này đã thi đấu năng nổ ở khu vực giữa sân, giúp kết nối các tuyến của U22 Việt Nam với nhau.

Chính Nguyễn Thanh Nhàn là người đã kiến tạo để Nguyễn Đình Bắc thoát xuống trước khi bị thủ môn U22 Thái Lan phạm lỗi trong vòng 5m50, mang về quả penalty ngay phút 47 cho U22 Việt Nam. Tới phút thứ 95, sau cú dứt điểm bị đẩy ra của Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn đã ập vào đá bồi, ấn định chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc cho đội bóng áo đỏ.

Tuy vậy, ngay sau tình huống ghi bàn, Nguyễn Thanh Nhàn đã bị đau. Tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND chỉ cố gắng thi đấu được thêm khoảng 5 phút trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Quốc Việt ở phút 100. Qua quan sát cho thấy, Nguyễn Thanh Nhàn đã rời sân với những bước đi tập tễnh và tỏ ra khá đau.

Hiện chưa có thông tin chính thức về chấn thương mà Nguyễn Thanh Nhàn mới gặp phải, nhưng nhiều khả năng đó không phải là một vấn đề nặng. Anh có thể sẽ chỉ phải nghỉ ngơi vài ngày là có thể tập trung trở lại trong màu áo PVF-CAND, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V.League 2025/2026.